Кабачки — універсальний овоч. Які дієтичні страви з кабачків можна приготувати? У нашій добірці ви знайдете п’ять простих рецептів від учасників проекту «МастерШеф. Професіонали», завдяки яким ви приготуєте корисні та смачні страви. Покрокові рецепти дієтичних страв з кабачків читайте в матеріалі.



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Оладки з кабачків на пательні

Інгредієнти:

молодий кабачок – 2–3 шт.

куряче яйце – 1 шт.

борошно – 2 ст. л.

дрібно рублений кріп, петрушка – 1 ч. л.

кінза – 1 ч. л.

часник – 1 зубчик

нежирна сметана – 20 г

сіль перець

рослинна олія

Приготування:

Кабачки натерти на середній тертці, залишити в посудині для того, щоб виділився зайвий сік. Злити сік з кабачків, всипати борошно, вбити яйце, посолити, поперчити, додати трохи зелені та збити отриману масу. Розігріти сковороду, додати олію. Сформувати кілька невеликих оладок, викласти на сковороду, смажити з кожного боку до золотистої скоринки. Поки готуються оладки, можна приготувати сметанний соус: в сметану додати подрібнений часник (пропустити його через прес), злегка підсолити, додати подрібнену кінзу, все добре перемішати. Готові оладки подавати на стіл як в гарячому, так і в холодному вигляді, приправляючи їх сметанним соусом.

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Дієтичні рулетики з кабачків

Інгредієнти:

кабачок – 250 г

сирна маса несолодка 1% – 100 г

часник – 1 зубчик

кріп – 50 г

сіль

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Приготування:

Нарізати кабачок на тонкі пласти та посолити за смаком. Розстелити на деці пергаментний папір, викласти туди кабачки. Залишити в духовці при 180 °C на 10 хв., буквально до зарум’янювання. Приготувати заправку. Сир змішати з дрібно рубленим кропом, подрібненим часником та сіллю. Запечені кабачки витягти з духовки та остудити, після чого на край кожної пластинки викласти по 1 ч. л. начинки. Скручувати з кабачків рулетики.

Кабачкові мафіни в мікрохвильовці

Інгредієнти:

вівсяні висівки – 2 ст. л.

курячі яйця – 1 шт.

м’якоть кабачка – 30 г

молоко маложирне – 2 ст. л.

сода або розпушувач для тіста – 1 г

дрібка солі

Приготування:

Спочатку потрібно підготувати кабачок. М’якоть овоча натерти на дрібній тертці та на 3–5 хвилини залишити в мікрохвильовці, щоб овоч став м’яким. В окремій чаші збити міксером до пишної піни яйце, додати сіль, висівки, молоко, кабачки та розпушувач. Все перемішати, викласти в чайну чашку або вузьку форму для мікрохвильовки. Випікати мафін в мікрохвильовці 1,5–2 хвилини.

Суп-пюре з кабачків

Інгредієнти:

кабачок – 3 шт.

картопля – 4 шт.

цибуля – 1 шт.

корень селери – ½ шт.

томатна паста – 30 г

соняшникова олія – 1 ст. л.

вода – 1 л

сіль, спеції

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Приготування:

Картоплю очистити, нарізати кубиками, залити водою, посолити й поставити на вогонь. Кабачок, цибулю та селеру нарізати невеликими шматочками. На розігрітій з олією сковороді пару хвилин протушкувати цибулю, потім додати селеру, протушкувати ще 5–7 хвилин на повільному вогні. Викласти кабачки, посолити. Протушкувати 3–4 хвилини, додати томатну пасту та спеції. Чудово підійдуть коріандр, сушений часник, мускатний горіх, чорний перець, кмин. Гасити до готовності. Коли картопля буде готова, додати в каструлю тушковані овочі. Прокип’ятити на повільному вогні 2–3 хвилини, пюрувати блендером і кип’ятити ще 5 хвилин.

Дієтична кабачкова ікра

Інгредієнти:

кабачок – 3–4 шт.

морква – 2–3 шт.

ріпчаста цибуля – 2–3 шт.

перець болгарський – 2–3 шт.

соняшникова олія – 1 ст. л.

сіль, спеції за смаком

Приготування:

Моркву, кабачки та перець почистити, нарізати невеликими шматочками. Моркву кинути в киплячу воду й варити 15–20 хвилин, після чого додати кабачки та перець. Варити ще 15 хвилин. Води має бути рівно стільки, щоб вона покривала овочі, не більше. Якщо її занадто багато, варіть овочі з відкритою кришкою — так зайва рідина буде поступово випаровуватися. Цибулю нарізати півкільцями й протушкувати на розігрітій олії 5–7 хвилин. Додати його до варених овочів, посолити, додати спеції. Подрібнити все блендером і повернути на вогонь. На слабкому вогні з відкритою кришкою випаровувати ікру близько 40 хвилин, час від часу помішуючи.

Смачного!

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