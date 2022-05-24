Літні коктейлі: 20 рецептів літніх коктейлів у домашніх умовах

На вулиці спека, і саме час скуштувати смачні та освіжаючі напої. Літні коктейлі — найкращий спосіб утамувати спрагу та підняти настрій. Учасник «МастерШеф. Битва сезонів» Шева Дімарик зробив добірку найсмачніших безалкогольних та алкогольних коктейлів. Покрокові рецепти охолоджувальних напоїв читайте в матеріалі.

Топ-10 безалкогольних напоїв

Класичний мохіто

Інгредієнти:

Газована вода – 150 мл

Лимон – 1 шт.

Лайм – 1 шт.

Полуниця – 4-5 ягід

М’ята – кілька листочків

Сироп будь-який – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Покласти у блендер скибочки лимона та лайма, додати полуницю. Все збити. У склянку налити приготовлену суміш і додати сироп. М’яту перемолоти блендером, покласти у напій. Додати газовану воду. За допомогою льоду охолодити коктейль.

Кривава Мері

Інгредієнти:

Томатний сік – 90 мл

Лимонний сік – 15 мл

Вустерський соус – за смаком

Сіль — за смаком

за смаком Чорний мелений перець – за смаком

Лід

Спосіб приготування:

Змішати томатний і лимонний соки. Додати соус, сіль і перець. Охолодити коктейль шматочками льоду.

Кавуновий коктейль

Інгредієнти:

М’якуш кавуна – 700-800 г

М’ята – 1 пучок

Яблучний сік – 1 скл.

Лайм – 1 шт.

Спосіб приготування:

Вирізати весь м’якуш кавуна, нарізати його шматочками і покласти у блендер. Влити туди стакан яблучного соку, додати лайм і м’яту. Все збити.

Ягідний смузі

Інгредієнти:

Молоко – 1 скл.

Сир Філадельфія – 100 г

Цукор – 1 ст. л.

Ягоди – 150 г

Спосіб приготування:

Збити молоко, сир і цукор у блендері. Помити ягоди і додати їх у блендер. Ще раз збити. Перелити смузі у келих, трохи охолодити.

Кавуново-цитрусовий коктейль

Інгредієнти:

Нарізаний кавун без кісточок – 2,5 скл.

Лід – 1 скл.

Апельсиновий сік – 0,5 скл.

Чорний перець – 1/4 ч. л.

Спосіб приготування:

Нарізати кавун на шматки. Покласти у блендер скибочки кавуна, апельсиновий сік, перець та лід. Усе змішати.

Імбирний напій

Інгредієнти:

Окріп – 200 мл

Корінь свіжого імбиру – 2-3 см

Сік лимона – за смаком

Мед – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Тертий на дрібній тертці імбир залити окропом, настояти 10-15 хвилин. Додати мед і сік лимона, перемішати, охолодити напій.

М’ятний напій

Інгредієнти:

Вода – 1,5 л

Лимон – 3 шт.

Пучок м’яти

Цукор – за смаком

Спосіб приготування:

Вичавити сік з лимонів, з’єднати його з водою. Додати цукор та підігріти до повного розчинення цукру. М’яту перемолоти блендером, покласти у напій, перемішати. Дати настоятися 10-15 хвилин. Покласти у напій лід і кілька цілих листочків м’яти.

Фруктовий напій

Інгредієнти:

Апельсиновий або мультифруктовий сік – 2 скл.

Полуниця – 1,5 скл.

Мінеральна вода з газом

Спосіб приготування:

Налити сік у каструлю і довести до кипіння на середньому вогні. Кількість рідини має зменшитися до 1,5 склянки. Полуницю перебити блендером. Процідити пюре, щоб видавити якомога більше рідини. Змішати сік і сироп, який у вас вийшов. Залишити у холодильнику до повного охолодження. Келихи наповнити сиропом, а потім додати 150 мл охолодженої мінералки та перемішати.

Лимонна прохолода

Інгредієнти:

Лимон – 1 шт.

Вода – 1 л

Цукор – 150 г

Кубики льоду – 12 шт.

Спосіб приготування:

Лимон очистити від шкірки та плівок на м’якоті. Лід і цукор подрібнити. Додати літр води і перемішати. Прикрасити напій.

Чай з льодом

Інгредієнти:

Апельсин – 2 шт.

Окріп – 200 мл

Згущене молоко – 5 ч. л.

Мед – 4 ч. л.

Будь-який чай

Спосіб приготування:

Лимон подрібнити в блендері зі шкіркою, додати чай і залити окропом. Залишити суміш на 10 хвилин. Окремо змішати згущене молоко, мед і лід до однорідної каші. У неї додати апельсинову суміш і перемішати.

Топ-10 алкогольних напоїв

Сангрія просеко

Інгредієнти:

Персик – 1 шт.

Нектарин – 1 шт.

Абрикос – 3 шт.

Персиковий лікер – 250 мл

Просеко – 1 пляшка

Бренді – 100 мл

Цукровий сироп – за смаком

Спосіб приготування:

Нарізати фрукти і змішати їх. Влити бренді і лікер, дати настоятися годину. Додати просеко та цукровий сироп за смаком.

Ромовий пунш

Інгредієнти:

Ром – 300 мл

Апельсиновий сік – 3 скл.

Ананасовий сік – 2 скл.

Лайм – 1 шт.

Журавлинний морс – 50 мл

Спосіб приготування:

Змішати ром і соки. Додати сік лайма, морс, лід. Усе перемішати.

Дайкірі

Інгредієнти:

Білий ром – 60 мл

Сік лайма – 30 мл

Цукровий сироп – 1 ч. л.

Подрібнений лід – 200 г

Спосіб приготування:

Влити ром, сік лайма та цукровий сироп у шейкер. Додати лід, накрити кришкою і струснути до охолодження. Процідити в охолоджений келих.

Блакитна лагуна

Інгредієнти:

Лід у кубиках – 200 г

Горілка – 50 мл

Блакитний лікер «Кюрасао» – 20 мл

Спрайт – 150 мл

Ананас – 1 часточка

Спосіб приготування:

Наповнити високу склянку кубиками льоду наполовину. Влити горілку і лікер, а після доверху долити спрайтом і розмішати. Прикрасити готовий коктейль часточкою ананаса.

Піна колада

Інгредієнти:

Білий ром – 30 мл

Ананасовий сік – 90 мл

Кокосове молоко – 30 мл

Лід у кубиках – 50 г

Ананас – 1 часточка

Спосіб приготування:

Змішати ром, ананасовий сік, кокосове молоко і лід у блендері. Перелити суміш у келих та прикрасити готовий коктейль часточкою ананаса.

Олд фешн

Інгредієнти:

Коричневий цукор у кубиках – 5 г

Ангостура – 1 мл

Лід у кубиках – 130 г

Бурбон – 50 мл

Апельсин – 1 часточка

Спосіб приготування:

Покласти цукор у кубиках у стакан з товстого скла. Додати ангостуру і почавити. Наповнити склянку кубиками льоду, влити бурбон і перемішати. Прикрасити коктейль часточкою апельсина.

Джин-тонік

Інгредієнти:

Лід у кубиках – 150 г

Джин – 50 мл

Тонік – 150 мл

Лайм – 1 часточка

Спосіб приготування:

Наповнити високу склянку льодом доверху. Влити туди джин і тонік, а потім перемішати. Прикрасити коктейль часточкою лайма.

Гімлет

Інгредієнти:

Джин – 60 мл

Сік лайма – 30 мл

Лід у кубиках – 200 г

Цедра лайма – за смаком

Спосіб приготування:

Налити в ємність джин та сік лайма, додати кубики льоду. Перемішати все. Перелити в охолоджений келих. Прикрасити готовий коктейль цедрою лайма.

Пунш з яблуками та апельсином

Інгредієнти:

Яблучний сік – 750 мл

Яблука – 1 шт.

Апельсини – 1 шт.

Вино біле сухе – 750 мл

Спосіб приготування:

Нарізати яблука і апельсини. У глечик налити вино. Потім додати яблучний сік. Викласти фрукти і залишити настоятися 15-20 хвилин. Охолодити напій.

Белліні

Інгредієнти:

Ігристе вино або шампанське – 150 мл

Персиковий сік – 50 мл

Персики – 2 шт.

Спосіб приготування:

Приготувати з персиків пюре за допомогою блендера. На дно келиха вилити персикове пюре та персиковий сік. Потім налити шампанське.

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