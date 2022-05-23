Як уберегти себе від укусу кліща? Щоби не стати жертвою кліща після відпочинку на природі, слідуйте простим, але ефективним правилам.

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Як захиститися від укусів кліщів:

Одягайте штани, їх потрібно заправити в шкарпетки (або обрати на резинці внизу). Так кліщ не зможе потрапити на гомілку. Кліщі завжди повзають зверху донизу.

(або обрати на резинці внизу). Так кліщ не зможе потрапити на гомілку. Кліщі завжди повзають зверху донизу. Футболка завжди має бути заправлена ​​у штани , бо кліщ може заповзти під неї та залізти на шкіру.

, бо кліщ може заповзти під неї та залізти на шкіру. Вибирайте футболку із довгим рукавом . Руки мають бути закриті.

. Руки мають бути закриті. Обов’язково надягніть кепку.

Беріть із собою на вулицю репеленти. Це ті засоби, які наносяться на одяг, щоб відлякувати кліщів та інших комах. Але уважно прочитайте до них інструкцію, тому що деякі категорично не можна наносити на відкриту шкіру. Вони викликають місцеву алергічну реакцію.

Це ті засоби, які наносяться на одяг, щоб відлякувати кліщів та інших комах. Але уважно прочитайте до них інструкцію, тому що деякі категорично не можна наносити на відкриту шкіру. Вони викликають місцеву алергічну реакцію. Проведіть самоогляд після повернення з прогулянки. Якщо ви знаходитесь у приміщенні з кимось, то попросіть допомогти. Рекомендується проводити огляд один раз на 2 години. Потрапляючи на нашу шкіру, кліщ не одразу присмоктується – він довго шукає вразливе місце.

Якщо ви знаходитесь у приміщенні з кимось, то попросіть допомогти. Рекомендується проводити огляд один раз на 2 години. Потрапляючи на нашу шкіру, кліщ не одразу присмоктується – він довго шукає вразливе місце. Після укусу кліща по допомогу потрібно звертатися до інфекціоніста чи паразитолога. Якщо лікар дістає кліща, необхідно наполягати, щоб його відправили на аналіз.

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Video: Як захистити себе від укусів кліщів? Як уберегти себе від укусу кліща, збираючись на природу? Основні правила, як убезпечити себе від укусу кліщів - читайте у нашому матеріалі

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