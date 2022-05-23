Мільйони українців потерпають через повномаштабне вторгнення росії в Україну. Хтось втратив житло, хтось втратив роботу, але багато й тих, хто вратив блиьких, яких вбили росіяни. Як пережити втрату близької людини і не впасти у відчай, розкаже психолог проєкту «Один за всіх» на СТБ Анна Кушнерук.

«Ця війна принесла чимало горя та страждань. Біль втрати відчули багато постраждалих. Втрата близьких через війну, до якої людина навіть не була готова ― страшенно болюча, її важко прийняти, а емоції від горя до злості та навпаки змінюються в одну секунду», ― коментує ведучий Сергій Костира.

Усі стадії горя відбудуться. Можливо, вони будуть переміксовані: від того, що «я не вірю» до стадії торгу і внутрішнього гніву. Це можуть бути агресивні напади на близьких, що знаходяться поруч. Ці люди приймуть на себе найбільшу порцію агресії.

Потім таки наступить стадія горювання. Коли ми починаємо плакати, а при цьому можемо щось говорити ― це означає «я сприйняв свою втрату». На це потрібен час. Чи є правильний час горювання ― ні. Хтось своїх близьких ховає, а комусь це не дано в умовах війни. Людина може миттєво увімкнутися у роботу, спасіння себе та близьких, що залишились живими. Він може швидко вийти з цього, а декілька років потому провалитися знову у відчуття порожнечі.

Єдине, що може врятувати ― це надмісія: внутрішнє завдання продовжувати життя достойно, як би важко сьогодні не було.

Як пережити втрату близької людини?

бути серед людей

по можливості включитися у роботу

говорити з тими, хто готовий слухати

Чого не варто говорити людям, які втратили близьких?

все буде добре

ти ще молода

бог забирає найкращих

нічого, ще народиш

нічого, ще вийдеш заміж/одружишся

Ці фрази знецінюють пам’ять людини!

Хочете зробити хороше ― запитайте «як ти?». Дайте можливість говорити. Краще не говорити, а питати.

Як допомогти дитині пережити втрату?

повідомляти потрібно обережно, приховувати не можна, але і говорити пекучі деталі ― теж не варто

теж не варто не говоріть поспіхом

лишіться поруч з людиною після новини

не вживайте формулювання «твоя мама померла», «твою дитину вбили» ― краще «ми втратили її/його»

краще «ми втратили її/його» будьте обачними, слідкуйте за діями людини

з часом почніть повідомляти фактичні відомості про смерть

Проект на СТБ «Один за всіх» із його ведучим юристом Сергієм Костирою та всією командою повернулись до роботи, аби допомогти українцям та полегшити їхній виїзд та перебування за кордоном на час війни. Які соціальні гарантії Європа надає українським переселенцям? Та чого варто очікувати українцям у державах Європи? З усім допоможуть розібратися ведучий та експерти проекту у воєнних спецвипусках «Один за всіх» на телеканалі СТБ!

Video: «Один за всіх»: Як пережити втрату близької людини, яка загинула внаслідок дій окупантів? Як спілкуватися з людиною, яка втратила близьких, як допомогти дитині пережити втрату, як пережити втрату близької людини, розповість психолог проекту Один за всіх на СТБ Анна Кушнерук.

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