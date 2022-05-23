Орки: хто такі орки і чому вони вторглися до України

24 лютого 2022 року росія відкрито почала повномасштабні бойові дії в Україні, обстрілюючи ракетами та кидаючи бомби по цивільних цілях ― лікарнях, пологових, садочках, університетах і житлових будинках. Проте ще до цього з 2014 року росія здійснила два акти агресії ― окупувала Крим і частину Донецької та Луганської областей. З 2014 року на сході України точилися бої, які не визнавалися війною. З того часу росіян, які воюють проти українців, почали активно називати «орками». Хто такі орки і чому росіяни ― орки ― читайте в нашому матеріалі.

Орки у культурі, зокрема в літературі, фільмах та іграх, ― міфічні істоти, які відрізняються дезорганізованістю, нечистоплотністю, великою чисельністю, проте низьким інтелектом і величезною злобою до всього навкруги.

Класичними орками поки вважаються орки Джона Толкіна ― спотворені ельфи, яких перетворив на темних створінь головний антагоніст, втілення всього зла у книжковому всесвіті.

Книги Толкіна викликали великий резонанс ще в СРСР, коли потрапили до перекладачів, бо росіяни побачили в орках себе ― живуть за «завісою» (Мордор), ворогують з усіма расами на світі, у них єдиний богоподібний авторитарний лідер. Цей символізм не відпускає їх уже десятиліттями, і в російській літературі виріс цілий жанр про росіян-орків.

В інших творах оркам приписують риси кровожерливих воїнів, які не вміють нічого, крім як воювати, і часто мають риси кочівників.

Покою росіянам не дає той факт, що вони ― нащадки ослов’янених фінів та угрів, які були об’єднані князями-втікачами з Київської Русі у 12 столітті. Тобто етнічно народи не були слов’янами взагалі. На фоні цього російська наука та пропаганда протягом десятиліть виставляла росію як спадкоємницю Київської Русі, що не є правдою.

На риси росіян звернули увагу українські воїни, зіткнувшись із «русскім міром» у 2014 році, коли росія окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей. Дезорганізованість, звірина жорстокість та нелюдськість окупантів тоді проявили себе на повну міру.

Дуже швидко назва «орки» стала зневажливим найменуванням російських окупантів в Україні. До російського вторгнення 24 лютого 2022 року вона була широко вживаною серед військових, волонтерів, одиничних ЗМІ та жителів Донбасу. Та використання слів «орки» і «мордор» 25 лютого 2022 року на офіційній сторінці Сухопутних військ України у Facebook вплинуло на те, що росіяни стали орками і ордою для всіх.

Назва «орки» стала активно використовуватися в масових офіційних і неофіційних комунікаціях військово-політичним керівництвом України, а також журналістами та мирними мешканцями.

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