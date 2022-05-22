Гороскоп на 23 травня 2022 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто чекати приємних змін в особистому житті, а хто повинен навчитися висловлювати вдячність? Читайте гороскоп на 23 травня 2022 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Відмінний день, щоб зламати всі стереотипи і довести свою правоту. Тільки не вступайте в гарячі суперечки. Інакше це може кинути тінь на вашу репутацію.

Телець

Сьогодні для Тельців головне ― не піддатися ліні. Якщо не почнете працювати з самого ранку, вважайте, що ваш день минув даремно.

Близнюки

Якщо ваші друзі, колеги або просто знайомі пропонують свою допомогу, не відмовляйтеся. Ви ж не можете всього знати. Прислухайтеся до порад досвідченіших людей.

Рак

Ви занадто багато часу приділяєте роботі. Намагайтеся знайти кілька годин для приємного додзвілля. Сходіть у кіно або в боулінг.

Лев

Чудовий день. Можливо, сьогодні вам зроблять пропозицію руки і серця. Не крутіть носом. Ви ― не пуп землі. Не пропустіть своє щастя. Перестаньте шукати найкращий варіант, обирайте серцем.

Діва

Чудовий день. Вас чекають приємні знайомства. Можливо, початок серйозних стосунків або поповнення в сім’ї. Життя потихеньку налагоджується. Це чудово!

Терези

Проявіть особливу увагу до прохань близьких людей. Повірте, їхні почуття так само важливі, як і ваші. Ігнорування призведе тільки до скандалів. А воно вам треба?

Скорпіон

Прекрасний день для Скорпіонів, який обіцяє знайомство з цікавою людиною. Також зірки радять розсилати резюме. Є велика ймовірність пройти співбесіду в компанію мрії.

Стрілець

Прекрасний день для вирішення дрібних побутових питань. Викиньте весь мотлох, який захаращує простір. Повірте, від цього не тільки в квартирі стане просторіше, а й на душі світліше.

Козеріг

Сьогодні на вашому шляху може з’явитися людина, яка надовго стане вашою опорою і підтримкою. Спробуйте навчитися довіряти людям. Не всі погані.

Водолій

Щоб отримати подяку від коханої людини, треба спочатку для неї щось робити. Не всі в захваті від вас просто тому, що ви є. Над стосунками потрібно працювати.

Риби

Щоб насолоджуватися життям, не обов’язково чекати кращих часів. Навчіться радіти вже сьогодні, зараз. Не чекайте ідеального моменту. Живіть сьогоденням.

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