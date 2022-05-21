Гороскоп на 22 травня 2022 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Кому треба навчитися тримати язик за зубами, а хто може сподіватися на приємні зміни в житті? Читайте гороскоп на 22 травня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Непростий день. Можливі конфлікти на роботі. А все через вашу самовпевненість. Будьте більш м’якими і пам’ятайте про субординацію. Сьогодні вам краще не проявляти ініціативи.

Телець

Зірки радять вам бути якомога пасивнішими. Не проявляйте ініціативи, не звертайтеся в держустанови і не вступайте в суперечки з незнайомцями.

Близнюки

Прекрасний день для початку нового етапу у вашому житті. Вам вдасться уникнути багатьох ризиків, а також непотрібних конфліктів.

Рак

Присвятіть день паперовій роботі. Вам вдасться владнати всі питання, пов’язані з документами. Однак будьте уважні: є ризик трохи накосячити.

Лев

Прекрасний день для реалізації задуманих планів. Не бійтеся йти вперед. І нехай злі пересуди вас не бентежать. Більше впевненості ― і тоді все вийде.

Діва

Вдалий день для здійснення будь-яких комерційних операцій. Також він підходить для налагодження ділових контактів, а ось від з’ясування стосунків із коханою людиною краще відмовитися. Ні до чого хорошого це не призведе.

Терези

Чудовий день, щоб зайнятися своїм здоров’ям. Скоротіть вживання кави, а також шкідливої ​​їжі. Є сенс відвідати спортзал або задуматися про легкі фізичні навантаження.

Скорпіон

Відмінний день для вирішення складних завдань на роботі. Прислухайтеся до порад більш досвідчених людей і не сперечайтеся з начальством. Проявіть повагу, і, можливо, вас скоро підвищать.

Стрілець

Сприятливий день для налагодження контактів, ділових зустрічей, оформлення документів. У другій його половині можливі непорозуміння через необачні висловлювання. То ж притримайте язика.

Козеріг

Не дуже сприятливий день. Зірки радять утриматися від різких висловлювань, вони можуть призвести до серйозних конфліктів на роботі і в особистому житті.

Водолій

Вам варто присвятити цей день своїй сім’ї. Зберіть родичів за вечерею. Ви так давно не зустрічалися і не ділилися позитивною енергетикою.

Риби

Дуже несприятливий день. Зайва прямота може призвести до серйозних скандалів із родичами або коханою людиною.

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