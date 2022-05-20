Весняні рецепти: 5 ідей, що приготувати навесні

Весною у звичні страви хочеться додати трохи свіжості. У цьому нам допомагають сезонні овочі та фрукти. Що приготувати навесні? Рецепти від суддів і учасників проекту «МастерШеф» читайте у матеріалі.

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Весняний салат від Ігоря Місевича

Інгредієнти:

баклажани – 2 шт.

цукіні – 1 шт.

солодкий перець – 2 шт.

цибуля – 1 шт.

помідори – 6 шт.

вода – 1 л

сіль – 3 ст. л.

цукор – 1 ст. л.

оцет яблучний – 2 ст. л.

оцет бальзамічний – 1 ч. л.

оливкова олія – ​​7 ст. л.

цукрова пудра – 1 ст. л.

мед – 1 ч. л.

Приготування:

Перець почистіть, а баклажани і цукіні наріжте. Приготуйте маринад з води, солі, цукру та оцту. Залийте ним баклажани. Змішайте оливкову олію, цукрову пудру, сіль і перець. Перемішайте все це з болгарським перцем і цукіні. Залиште овочі на 20 хвилин. Нанижіть баклажани, цукіні, перець і помідори на шампури і обсмажте до готовності. Наріжте цибулю. Приготуйте заправку з олії, бальзамічного оцту і меду. Змішайте всі інгредієнти.

Салат «Цезар» від Ектора Хіменеса-Браво

Інгредієнти:

салат ромен – 1,5 пучка

білий тостовий хліб – 7 шматочків

часник – 5 зубчиків

оливкова олія – ​​1 скл. + 4 ст. л.

яйця – 2 шт.

гірчиця суха – 0,5 ч. л.

лимон – 1 шт.

вустерський соус – 1 ч. л.

сіль, чорний мелений перець

пармезан – 30 г

куряче філе – 300 г

вершкове масло – 2 ст. л.

соєвий соус – 2 ст. л.

Приготування:

Листя промийте, замочіть на 15 – 30 хвилин у мисці з холодною водою. Обсушіть паперовим рушником і покладіть в холодильник. Для часниковий крутонов – зніміть скоринку з хліба і наріжте його кубиками 1 на 1 см. Збризніть підсолодженим лимонним соком. Підсушіть до легкого зарум’янювання в розігрітій до 180 °С духовці протягом 10 хв. Розітріть часник із сіллю і оливковою олією, прогрійте на сковорідці на повільному вогні. Викладайте у масло крутони і, перемішуючи, потримайте на вогні 1 – 2 хвилини. Замаринуйте куряче філе в суміші оливкової олії, соєвого соусу, часнику, меленого перцю, солі на 20 – 30 хвилин. Дістаньте філе з маринаду, обсушіть, обсмажте на розігрітій сковороді з оливковою олією 2 – 3 хвилини до золотистого кольору. Зніміть з вогню, викладіть на фольгу, додавши вершкове масло, посоліть, загорніть і відправте в духовку на 20 хвилин за температури 150 °С. Щоб приготувати соус-заправку для салату «Цезар»: 2 яйця опустіть на 1 хв. в каструлю з ледь киплячою водою. Потім дістаньте з окропу і залиште на 10 хв. при кімнатній температурі. Миску змастіть розчавленим часником. У неї відправте жовтки яєць, збийте виделкою. Додайте гірчицю, вустерський соус, сік лимона, сіль, перець, поступово підливайте холодну оливкову олія. Змішайте до отримання однорідної емульсії. Листя салату порвіть руками на невеликі частини, викладіть їх в миску з соусом, акуратно змішайте. Потім викладіть листя салату на тарілку. Зверху – крутони, тонкі смужки пармезану, шматочки курячого філе.

Інгредієнти:

Семола — 750 г

Яйця — 8 шт.

Хлорофіл — 24 г

Свіжий шпинат — 1 кг

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Інгредієнти:

маргарин — 180 г

борошно — 3 скл.

яєчні жовтки — 4 шт.

сметана — 3 ст. л.

цукор — 1 ст.

сода, погашена оцтом — 1 ч. л.

яблука — 1 кг

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Інгредієнти:

Яйця — 3–4 шт.

Пармезан — 50 г

Креветки — 2 шт.

Вершки 33% — 30–40 мл

Авокадо

Кінза

Базилік

Хліб для тостів

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Смачного!

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