Тетяна Висоцька: історії українських мам

Останні два місяці війни Тетяна Висоцька не в ефірі новин, бо тримає домашній фронт, поки чоловік служить у територіальній обороні. Але те, що відбувається в Україні, завжди пропускає через себе.

Крізь сльози у новому випуску “Неймовірна правда про українців” вона ділиться історіями інших мам, які їй запам’ятаються на все життя. Безстрашних українських мам, які до останнього захищатимуть своїх дітей навіть ціною власного життя.

Дуже важко переживати всі історії які пов’язані з дітьми. Маріупольські діти, вагітні – це страх. Говорити важко.

Мене вразила сила та мужність українки Тетяни Близняк, яка годувала грудьми крихітну дочку Марічку, ховаючись від бомбардувань у київському метро. Її фотографія зроблена угорським фотографом була настільки насичена материнською силою, що блискавично поширилася у мережі і навіть на ресурсах Ватикану, потім її побачили УГКЦ, зробили ікону – такі речі не відбувається так швидко навіть у мирні часи!

Так само вразила і інша мама, мама Ольга, яка потрапила під обстріл у березні, а потім захистила своїм тілом, своєю груддю дитину, яка теж ще молочна.

Усі ці невідомі загалу історії мотивують нас продовжувати вірити у перемогу заради малюків народжених у метро, жінок, які покинули дім, рятуючи своїх дітей, заради тих, хто залишається у розтрощених загарбниками домівках.



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