Україна отримала блискучу перемогу на Євробаченні 2022 ― задля українських воїнів та порятунку людей з «Азовсталі». Україну підтримують знаменитості з усього світу, а росія витрачає сотні мільйонів на пропагандистські виступи своїх артистів заради рейтингу путіна. Хто на боці України та які нові скандали сталися в росії, розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 5 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Наші лідери залучаються світовою підтримкою, а артисти ― народною, підкорюючи серця сусідів та союзників. Це довів фінал Євробачення. Російський співак і продюсер Філліпп Кіркоров пробрався до Турину та потрапив на Євробачення, проте там на нього чекав сюрприз. Усередині імперії зла артисти відпрацьовують путінські гроші, але й там не проходить без скандалів та незручних ситуацій.

Гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні 2022 із новим рекордом у балах для України. За історію конкурсу більше набрав тільки Сальвадор Собрал із Португалії. І поки українці готувалися до конкурсу та потім святкували перемогу, росія була дискваліфікована ― за напад на Україну 24 лютого.

Однак один диверсант пробрався за кордон ― Філліпп Кіркоров похвалився, начебто у нього VIP-місце та особисте запрошення, проте, у ложу його так і не допустили.

Таїсія Повалій, яка довела відданість «свєрхдєржавє» за поребриком, натомість виступає в росії та не їздить на «загниваючий Захід». Вона співала на патріотичних концертах 9 травня на честь путіна та росіян, але чомусь виконала українською мовою пісню «Рушник».

І це не кінець російського сорому на сцені. «Ума Турман», Анна Семенович, Олег Газманов та інші відправилися у турне на честь російського мракобєсія, яке оплатили за рахунок пенсіонерів. Їхні виступи коштували держбюджету росії 100 мільйонів рублів.

А Григорій Лепс відправився до російських солдат, які перебувають в лікарнях окупованого Донбасу, провів фотосесію та роздав автографи і нереалізовані старі CD-диски. Тіна Кароль передала йому окремий подарунок за відвідини «ДНР» та «ЛНР»: «Нутро тварини. Все було ясно ще тоді, коли я сказала тобі НІ. Заїзжай глибше, не тікай так швидко. Ми зустрінемо як слід! Ти будеш кормом для черв’яків, ми зневажаємо “короля”».

Тим часом знаменитий письменник Стівен Кінг спочатку відмовився від перекладу своїх бестселерів мовою окупанта, а тепер король жахів кошмарить росіян своїми публікаціями в соцмережах: «Продовжуй, Влад. Україна спустошить твою скарбницю, а вас знекровить!», «Україна вітає російське військо!»

На боці Світла ― Джоан Роулінг, яка пожертвувала понад мільйон доларів на підтримку дітей в Україні й продовжує збір.

Всесвітньо відомий ведучий «Top Gear» Джеремі Кларксон придбав пікапи для допомоги українцям та відправив гуманітарну допомогу в Україну.

Актор Річард Гір продає свій раритетний кабріолет Ягуар на аукціоні, щоб відправити гроші на допомогу Україні.

Святослав Вакарчук виступив соло перед робітниками ЧАЕС, які тижнями працювали з початку російського вторгнення, щоб стабілізувати роботу реакторів.

Віталій Козловський та Дмитро Шуров виступили в харківському метро.

U-2, Боно, Едж, Антитіла також дали концерт в українській підземці.

Video: «Неймовірна правда про українців»: Євробачення, підтримка України зарубіжними артистами та нові скандали з російськими зірками Євробачення 2022: підтримка України закордонними артистами та нові скандали з російськими зірками. Читайте у рубриці Неймовірна правда про українців у програмі Все Буде Добре

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