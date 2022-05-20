Триває 86-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній боротьбі. Українці отримують повну підтримку на міжнародному рівні, і щодня з’являються нові історії великих вчинків людей заради перемоги. Історії українських дітей ранять серце, проте вселяють надію, а Україна легко перемагає російську пропаганду гумором. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, які відбулися за цей час, у 5 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Українці щодня наближають перемогу ЗСУ над російськими окупантами. Українські діти вражають своїми вчинками в умовах війни, а гумористи на весь світ показали справжнє обличчя росії.

Що буде у 5 випуску «Неймовірної правди про українців» від 20.05.2022:

Євробачення, підтримка України зарубіжними артистами та нові скандали з російськими зірками. Як перемога на Євробаченні змінила підтримку України на міжнародній арені? Чому Філліпп Кіркоров опинився у незручній ситуації в Італії та у які скандали потрапили російські артисти?

Історії про українських дітей, які ранять серце, але вселяють надію на життя. Як діти переживають повномасштабне вторгнення росії в Україну, підтримують дорослих та допомагають наблизити перемогу?

Як українців змінила війна і що люди роблять для перемоги України? Як проявилися українці після 24 лютого, та на які жертви та подвиги пішли?

Як українці гумором перемагають російську пропаганду та фейки? Як звичайні люди та професійні коміки висміюють абсурдність роспропаганди та показують справжнє обличчя росії.

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей і про підтримку знаменитостями України у війні з росією.

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