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«Неймовірна правда про українців»: що буде у випуску від 20.05.2022

20.05.2022

Триває 86-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній боротьбі. Українці отримують повну підтримку на міжнародному рівні, і щодня з’являються нові історії великих вчинків людей заради перемоги. Історії українських дітей ранять серце, проте вселяють надію, а Україна легко перемагає російську пропаганду гумором. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, які відбулися за цей час, у 5 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Неймовірна правда про українців

Українці щодня наближають перемогу ЗСУ над російськими окупантами. Українські діти вражають своїми вчинками в умовах війни, а гумористи на весь світ показали справжнє обличчя росії.

Що буде у 5 випуску «Неймовірної правди про українців» від 20.05.2022:

  • Євробачення, підтримка України зарубіжними артистами та нові скандали з російськими зірками. Як перемога на Євробаченні змінила підтримку України на міжнародній арені? Чому Філліпп Кіркоров опинився у незручній ситуації в Італії та у які скандали потрапили російські артисти?
  • Історії про українських дітей, які ранять серце, але вселяють надію на життя. Як діти переживають повномасштабне вторгнення росії в Україну, підтримують дорослих та допомагають наблизити перемогу?
  • Як українців змінила війна і що люди роблять для перемоги України? Як проявилися українці після 24 лютого, та на які жертви та подвиги пішли? 
  • Як українці гумором перемагають російську пропаганду та фейки? Як звичайні люди та професійні коміки висміюють абсурдність роспропаганди та показують справжнє обличчя росії.

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей і про підтримку знаменитостями України у війні з росією.

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