Українські діти були не готові до війни, яку розв’язала росія. Проте з початком бойових дій маленькі українці до сліз вражають увесь світ своєю мужність, підтримкою дорослих та армії, у яку вірять. Які історії українських дітей ранять серце й душу, розповіли телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 5 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Про українських дітей знають у будь-якому куточку світу, вони під обстрілами героїчно рятують своїх родичів, заробляють гроші для ЗСУ та беруть відповідальність за молодших братів та сестер.

15-річна Ліза Чернешенко з простреленими ногами під обстрілами евакуювала українців з Попасної на Луганщині. Вона вивезла поранених до Бахмута, оскільки ніхто з дорослих не міг сісти за кермо. Проте на півдорозі вони потрапили під обстріл ― авто було пошкоджене, а Ліза ― поранена. Вона не кинула людей і через біль продовжувала шлях із думками про те, щоб врятувати їх. Таким чином, із простреленим аккумулятором вона дісталась українського блокпоста.

В’ячеслав втратив маму через один єдиний влучний постріл росіян, і тепер відповідає за двох сестер та двох братів. Він сам зізнається, що досі в шоці ― мама помирала на його руках, проте робить все, щоб його брати та сестри максимально не відчували жахів війни. Нині вони в безпеці в Дрогобичі, й громада міста допомогла сім’ї чим могла ― на перший час їм вистачить. Але В’ячеслав думає, як жити далі, де заробити та як турбуватися про сім’ю.

14-річний В’ячеслав в Одесі загинув, коли біг сповістити рідних про обстріли. Його родичі врятувалися, а підліток, на жаль, не зміг.

5-річний Іван самотужки з одним пакетом досяг польського Хелма. Він вирушив із Києва під час війни, коли з його батьком був втрачений зв’язок. Хороброго малюка знайшла та забрала мама. Вони в безпеці.

5-річна Валерія з Кривого Рогу прикрасила обкладинку Time завдяки своїй усмішці.

3-річна Віра Маковій вразила мережу, коли показали кадри, як на її спині батьки написали свої контакти на випадок загублення.

Аліса з Азовсталі стала очима України, яка хотіла побачити світло й перемогу. Її розлучили з мамою ― військовим медиком, яку росіяни залишили у фільтраційному таборі.

Амелія Анісович заспівала пісню з «Холодного серця» у підвалі Києва і стала голосом дітей України. Тіна Кароль заспівала з нею на сцені благодійного концерту, а у Польщі поспілкувалися місцеві канали.

Video: «Неймовірна правда про українців»: Історії українських дітей, які ранять серце, але вселяють надію на життя та перемогу Історії про українських дітей, які ранять серце та вселяють надію на перемогу. Читайте у рубриці Неймовірна правда про українців у програмі Все Буде Добре

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