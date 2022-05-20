Гороскоп на 21 травня 2022 року: що буде сьогодні

Гороскоп на 21 травня 2022 розповість, кому зі знаків варто з обережністю поставитися до пропозицій малознайомих людей, а хто може розраховувати на велику фінансову удачу.

Овен

Овен буде схильний до того, щоб демонструвати впертість з будь-якого навіть незначного приводу. Народженим під цим знаком астрологи рекомендують корінь всіх неприємностей шукати в собі, а не в інших.

Телець

Тельцю особливо захочеться піклуватися про близьких та друзів, опікати їх й оберігати від помилок. Але не всі зможуть оцінити ці спроби, тому рекомендується не виходити за рамки дружніх порад.

Близнюки

Близнюкам 21 травня радять максимально провести час з близькими людьми. Є гарний шанс отримати справжню насолоду від спілкування один з одним.

Рак

У Раках прокинеться справжній оратор. Але далеко не всі будуть готові його слухати. Зірки гороскопу радять йому організувати вечірку, на якій він зможе висловити все, що накипіло.

Лев

Лев 21 травня буде цілеспрямованим як ніколи, ніщо не зможе відвернути його від задуманого. Це може стати причиною невеликих недомовок з оточенням.

Діва

Діва повинна бути готова до несподіваних подій в цей день. Намічені плани можуть різко змінитися, але це може бути навіть на краще, адже відкриються нові можливості.

Терези

Терези можуть зіткнутися з різкістю оточення, особливо колег по роботі. Але дипломатичність та делікатність буде вигідно виділяти їх на загальному тлі.

Скорпіон

Скорпіон буде відчувати себе впевнено в будь-якому суспільстві. Тому астрологи радять йому не зациклюватися на звичному колі спілкування та урізноманітнити його новими знайомствами.

Стрілець

Стрілець буде націлений на перемогу, поки не досягне успіху, попри можливі помилки. Зірки гороскопу кажуть, що проти його напору не встоїть жодна фортеця.

Козоріг

Козерогу астрологи рекомендують провести 21 травня в колі людей, молодших за віком, нижче за статусом або рівнем професіоналізму. Тобто в колі тих, хто буде готовий послухати його повчальні історії.

Водолій

Водолію в цей день не варто братися за дрібні проєкти, потрібно зайнятися чимось більш масштабним та глобальним. Прагнення до реалізації амбітних задумів дасть свої плоди.

Риб

У Риб з’явиться можливість як слід обміркувати якесь рішення, від якого надалі буде багато що залежати. А завдяки аналітичним здібностям вони зуміють все продумати та передбачити.

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