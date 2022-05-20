Оскільки Україна вже давно стратегічно розвивається у бік країн Європейського Союзу, тому від 19 квітня 2003 року указом президента України було ухвалено рішення щорічно відзначати день Європи в Україні в третю суботу травня. Щороку дата змінюється. День Європи 2022 року в Україні відзначають 21 травня.

Чому присвячений День Європи

День Європи вже багато років прийнято вважати міжнародним святом, яке присвятили спокійному життю та миру в країнах Європи. Свято прийнято відзначати двома різними організаціями:

5 травня відзначає День Європи рада Європи

9 травня день Європи відзначає Європейський Союз

Дата народження Європейського Союзу

Офіційно днем народження Європейського Союзу вважається 9 травня 1985 року. Саме тоді на саміті Європейської ради в Мілані, було затверджено дату 9.05 серед усіх офіційних символів ЄС, як День Європи, увічнивши день проголошення Декларації Шумана, який вважається днем народження Європейського Союзу.

Традиції святкування дня Європи

У країнах ЄС цього дня прийнято проводити різноманітні освітні, культурні та творчі заходи. Цього дня прийнято виступати на підтримку європейської інтеграції, також вручають нагороди та різноманітні премії. Цього дня оздоблюють вулиці країн Європи прапором Європейського Союзу. Усі бажаючі можуть вивісити прапори на вікна та балкони своїх будинків та квартир. Ще, хочеться відзначити, що день Європи вважається офіційним вихідним днем для людей, які працюють в установах Європейського Союзу.

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