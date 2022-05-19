Прем’єра «Як ти?» – дивіться скоро на СТБ! (АНОНС)
19.05.2022
«Як ти?» стало одним із ключових запитань для кожного українця, чиє життя змінило вторгнення 24 лютого 2022. Зовсім скоро в новому проєкті СТБ ви дізнаєтеся відповідь Злати Огнєвіч, яка дасть відверте інтерв’ю Григорію Решетніку. Як співачка переживає часи війни? Що найбільше розчарувало в стосунках із близькими? Дивіться онлайн новий проєкт «Як ти?» в ефірі СТБ та на офіційному YouTube-каналі
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Прем'єра – Як ти? почнеться вже скоро на СТБ. Дивіться нові випуски Як ти? 1 сезон
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