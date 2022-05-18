Вихідні в травні 2022: чи будуть додаткові вихідні

Вихідні у травні 2022
18.05.2022
Цьогоріч українці не матимуть додаткових вихідних у травні через воєнний стан. 2 травня і 9 травня будуть робочими днями, які оплачуватимуться у звичайному порядку. Про це повідомляє Державна служба України з питань праці.
«… Статтею 6 Закону України “Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану” встановлено інші правила на період воєнного стану, а саме: призупинено дію статті 73 КЗпП щодо визначення святкових та неробочих днів. Тому 25 квітня, 2 травня та 9 травня ― звичайні робочі дні, робота в які оплачується у звичайному порядку», ― уточнили у відомстві.
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