Виявляється, стильне і модне фарбування в техніці балаяж можна виконати вдома самостійно! Як? Наводимо покрокову інструкцію з секретами від стиліста. Дотримуючись цих порад, ви зможете самостійно пофарбувати волосся в техніці балаяж і отримати відмінну зачіску, не витрачаючися на салонну процедуру.

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Головний секрет цієї техніки в тому, щоб вибрати колір на 2 тони світліше. Так ви отримаєте світлі пасма зі злегка вигорілим відтінком. Важливо: бажано не мити волосся добу перед фарбуванням. Якщо хочете приглушений відтінок на волоссі, не потрібно використовувати фольгу. І навпаки: для яскраво вираженого забарвлення вам знадобиться фольга.

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Покрокова інструкція:

Ретельно розчісуємо волосся. Потім робимо поперечний проділ (від вуха до вуха) і поділяємо пасма на 4 зони. Щоб фарбування пасм було рівномірним, на волоссі робимо начісування з допомогою тонкого гребінця. Так ми приховуємо чітку межу між коренями й пофарбованою частиною пасм. Тепер акуратно наносимо на пасма фарбу. Наносимо її на кінчики пучка з усіх боків. Намагайтеся не зачепити корені. Для зручності, можете робити все в такій послідовності: спочатку пофарбувати волосся на маківці, і від неї рухатися до потилиці. Робіть все рівномірно і вертикально: від низу до верху. Якщо у вас довге волосся, то в фарбуванні допоможе … ватка! Відокремте нижню частину волосся, розділіть на окремі товсті пасма й фарбуйте по боках. Робіть це фактично до коренів, але при цьому не чіпайте центр пасма. Коли затушуєте все пасма, залиште волосся з фарбою на 20 хв. Змиваємо фарбу, наносимо бальзам для волосся. Висушуємо волосся та робимо укладку.

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Наприклад, Марина Боржемська, тренер проекту «Зважені та щасливі», фарбує волосся саме в техніці балаяж. Дивіться яким красивим виходить результат:

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