Чого чекати кожному знаку зодіаку у травні 2022 року? Читайте гороскоп на травень 2022 року від Хаяла Алекперова, двічі переможця і судді проєкту «Битва екстрасенсів», а також експерта «Слідство ведуть екстрасенси» на СТБ.

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Овни

Початок місяця дозволить Овнам відновити душевну рівновагу. Події у вашому житті складуться так, що з’явиться відповідь на питання, які ставили вас у глухий кут. Наприкінці травня зірки обіцяють добрі новини, пов’язані з близькими людьми. Можливі непередбачувані, але приємні зустрічі.

Тельці

У цей період багато Тельців отримають можливість втілити в реальність давні цілі. Головне при цьому не відкладати потім свої починання. У середині місяця можливі конфлікти з близькими людьми. Щоб їх уникнути, намагайтеся бути терпимішими до критики та зауважень на свою адресу. Пам’ятайте, що рідні намагаються дати вам корисну пораду.

Близнюки

Цей місяць для Близнюків – час переосмислити багато подій у своєму житті. Тепер ви можете свіжим поглядом оцінити ситуацію. І навіть у тому, що раніше здавалося перешкодою на вашому шляху, ви зможете побачити вдалу нагоду.

Раки

У травні зірки обіцяють Ракам нові можливості. Обставини будуть складатися на вашу користь, дозволивши успішно досягти поставлених цілей. Наприкінці місяця намагайтеся приділяти більше часу своїм близьким – їм потрібна буде ваша підтримка.

Леви

У цей час намагайтеся частіше прислухатися до своєї інтуїції. Саме шосте почуття дозволить вам знайти правильний вихід зі складних ситуацій. У той час як поради оточуючих навпаки можуть збити вас із правильного шляху.

Діви

Травень для Дів – дуже плідний період. Ваші життєві сили будуть на максимумі, до того ж вам набагато простіше концентруватиметься на вирішенні будь-яких реальних завдань. Використовуйте цей час, щоб розібратися зі старими завалами та упорядкувати справи.

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Терези

У травні у Терезів може виникнути бажання відгородитися від усього світу і побути наодинці з собою. Якоюсь мірою це буде навіть корисним. Але постарайтеся не дозволяти собі зробити цей стан звичним. Подолати апатію допоможе зміна діяльності. Намагайтеся знайти собі нове хобі.

Скорпіони

Порада зірок для Скорпіонів – не боятися внутрішніх змін. Помінявши своє ставлення до реальності, ви зможете відкрити багато нових граней. У середині місяця ви можете зіткнутися з тими справами та завданнями, в яких раніше зазнавали невдачі. Але не варто переживати, цього разу ви обов’язково впораєтеся.

Стрільці

У цей період обставини будуть складатися для Стрільців дуже позитивним чином. Можливі перспективні знайомства та несподівані повороти у долі, які сприятливо позначаться на вашому житті.

Козероги

У цей період Козеріг може мати справу з труднощами і перешкодами на своєму шляху. Але впертих та цілеспрямованих представників знака це навряд чи зупинить. Тому реалізація намічених планів для вас – це лише питання часу.

Водолії

У травні Водолії будуть приємно вражені тим, як складуться обставини. Цілком ймовірно, що допомогу та сприяння у складних ситуаціях вам нададуть саме ті люди, яких раніше ви вважали недоброзичливцями.

Риби

Цей місяць для Риб – час сміливих рішень. Представники знаку наважаться на ті починання, які раніше відкладали у далеку скриньку. У справах сімейних зірки обіцяють гармонію. Використовуйте цей час, щоб обговорити з близькими подальші плани.

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