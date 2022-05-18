Як правильно поводитися з грошима у травні 2022 року кожному знаку зодіаку? Читайте фінансовий гороскоп на травень 2022 за знаками зодіаку від Хаяла Алекперова, двічі переможця і судді проєкту «Битва екстрасенсів», а також експерта «Слідство ведуть екстрасенси» на СТБ.

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Овни

У цей період Овнам варто бути уважнішими до фінансових пропозицій, які до них надходять. Особливо якщо йдеться про людей, у яких ви не впевнені. Є велика ймовірність фінансових втрат. Проте кінець місяця порадує Овнів несподіваним прибутком. Намагайтеся розпорядитися ним ощадливо.

Тельці

Травень відкриє перед Тельцями нові перспективи фінансового плану. Швидше за все у вас з’являться додаткові джерела доходів. Або ж починання, які надалі принесуть добрий дохід. У будь-якому випадку – не втрачайте моменту. Куйте залізо, поки гаряче.

Близнюки

Цього місяця Близнюкам варто бути обережнішими з вагомими капіталовкладеннями. Перед тим, як зважитися на той чи інший крок, постарайтеся добре все обміркувати і зважити. Тому що є велика можливість невигідних покупок.

Раки

Не варто поспішати з висновками. Навіть якщо початок місяця не обіцяє вам добрих доходів і прибутку, це не привід засмучуватися. Вже в середині травня ситуація може кардинально змінитись. Головне при цьому – бути активним і не відкладати на завтра початок нових справ, навіть якщо спершу вони здаються не дуже перспективними.

Леви

У цей період Левам варто бути економнішими. Тяга до спонтанних покупок та придбань може підштовхнути вас до невиправданих витрат. А тому намагайтеся створити план покупок на місяць і чітко йому слідуйте.

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Діви

У травні зірки обіцяють Дівам позитивні зміни, які стосуватимуться професійної сфери діяльності. Цілком можливо, що Вам надходитимуть вигідні пропозиції по роботі, які принесуть гарний прибуток.

Терези

Цього місяця на Терезів очікують приємні несподіванки, пов’язані з фінансовою сферою. Цілком можливі незаплановані доходи або повернення старих боргів, на які ви вже не розраховували.

Скорпіони

У цей період у фінансових питаннях Скорпіони можутьу зіштовхнутися із непередбаченими розтратами. Але не варто хвилюватися – вже до кінця місяця зірки обіцяють представникам знаку покращення матеріального становища.

Стрільці

Цього місяця багато Стрільців зможуть вивести свої доходи на новий рівень. На вашому шляху з’являться люди, які посприяють цьому. Головне при цьому – не відмовлятися від перспективних можливостей через страхи та внутрішні сумніви.

Козероги

У травні розташування небесних тіл не обіцяє Козерогам великих матеріальних доходів чи несподіваного прибутку. Зате цей період – сприятливий час, щоб закласти надійний фундамент для отримання хорошого прибутку в майбутньому. Намагайтеся не зменшувати обертів і докладіть для цього максимум зусиль.

Водолії

Водоліям зірки радять бути більш уважними та обережними. Є велика ймовірність зіткнутися з обманом, який спричинить за собою грошові втрати. Особливо обережними слід бути з новими знайомими. Швидше за все, їхні наміри зовсім не такі «добрі», як здавалося на перший погляд.

Риби

У цей період зірки обіцяють Рибам позитивні зміни, які стосуватимуться професійної сфери діяльності. Цілком ймовірно, що вам надійде вигідна пропозиція, за якою піде гарний прибуток.

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