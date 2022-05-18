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Що не рекомендовано їсти вагітним: поради від Людмили Шупенюк

18.05.2022

Одним із найважливіших періодів у житті жінки є вагітність. В очікуванні дива в майбутньої мами іноді з’являються цікаві смакові бажання. Однак варто подбати про те, щоб ці примхи були безпечними. Акушер-гінеколог із багаторічним стажем, лікар проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк  розповіла, які продукти не рекомендовано вживати під час вагітності.

Що не можна їсти при вагітності?

Не можна вагітним вживати алкоголь!

Алкоголь – продукт, який під час вагітності вживати категорично заборонено! Це може призвести до проблем у майбутньої мами та її дитини. Алкоголь має токсичний вплив на плід. При цьому потрібно пам’ятати важливу річ: що менший термін вагітності, то гірший вплив алкоголю на плід. І якщо під час вагітності жінка регулярно вживає алкоголь, для дитини це загрожує розвитком вродженого алкоголізму та серйозними неврологічними проблемами.

Іноді у вагітних виникає дике бажання випити пива, але це свідчить лише про те, що жінці не вистачає певної групи вітамінів, найчастіше – вітамінів групи В. Тож замість того, щоб випити келих пінного напою, вагітній потрібно всього лише відкоригувати свій раціон харчування, включивши в нього продукти, які містять вітаміни групи В.

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Не рекомендовано вживати копченості та сиров’ялені продукти

Оскільки копчені та сиров’ялені продукти не проходять повну термічну обробку, жінці під час вагітності потрібно бути дуже обережною з цими видами їжі. Адже є величезний ризик підхопити глистну інвазію.

Продукти, які не проходять повну термічну обробку, – суші, в’ялена або солона риба – можуть бути носіями інфекційних захворювань, наприклад, токсоплазмозу. Також в період вагітності не рекомендовано вживати сире молоко.

Не рекомендовано їсти вагітним гриби

Гриби не так небезпечні своїми природними властивостями, як місцем, де вони були зібрані. Проблема в тому, що гриби мають здатність вбирати в себе важкі метали й токсини. І тільки при 100% впевненості, що їх було зібрано в екологічно чистому місці, можна трохи себе побалувати. Але ж не можна бути повністю впевненим у їх безпеці, тому не варто ризикувати здоров’ям малюка та мами. До того ж слід пам’ятати, що гриби – досить важкий продукт для шлунка, особливо під час вагітності, тож з ними потрібно бути вкрай обережними.

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Не рекомендовано їсти сирі яйця

Яйця – одна з головних складових раціону вагітної жінки, але не в сирому вигляді! Сирі яйця, безумовно, корисні для людини, проте ризик заразитися сальмонелою для вагітної жінки збільшується в рази. Навіть домашні кури можуть бути носієм цього збудника, й імунітет вагітної може просто не впоратися з цією проблемою.

Не варто вживати шкідливу їжу

Також під час вагітності слід бути вкрай обережними зі вживанням жирних, смажених, гострих і солоних страв. А для того, щоб перетравити смажену або іншу шкідливу їжу, шлунку потрібно витратити дуже багато енергії, що може позначитися на здоров’ї вагітної жінки. Перша з проблем – навантаження на печінку, шлунок і жовчний міхур. Друга проблема – набряки. Після прийому такої їжі жінка починає пити багато води, що загрожує набряком і проблемами з нирками.

Лікарі рекомендують їсти їжу, що легко засвоюється. Адже якщо внутрішні органи перевантажувати важкими продуктами, це може призвести до виникнення пієлонефриту, холециститу й панкреатиту вагітних, тобто тих захворювань, яких у жінки раніше не було.

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Не рекомендовано вживати солодкі газовані напої

Солодкі газовані напої теж можуть завдати шкоди вагітній жінці, оскільки потрапляють у розряд тератогенних речовин. Це означає, що вони можуть викликати у плода певні зміни. До того ж такі напої містять багато цукру, а це може призвести до розвитку великого плоду, у подальшому в дитини можуть виникнути проблеми з вагою.

Також слід відмовитися від вживання напівфабрикатів, чипсів, сухариків, тобто від всіх продуктів, в складі яких є глутамат і харчові добавки.

Не рекомендовано  вагітним бути вегетаріанкою

Як відомо, вагітній жінці дозволено не дотримуватися посту. Це неспроста. Тому що для того, щоб дитина росла й розвивалася здоровою, необхідно вживати достатню кількість білка тваринного походження. Він дуже важливий і нічим іншим його замінити не можна – ні горіхами, ні бобовими продуктами. Тому під час вагітності важливо їсти ікру, печінку та яловичину. Звичайно ж, домашня курка, кролик, індичка теж повинні бути в раціоні жінки. Щодо свинини, то її теж можна, але тільки не у вигляді шашлику.

І нехай ваша вагітність буде легкою!

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