Манікюр на весну 2022: тренди
Весна ― це, мабуть, найгарніша пора року. У цей час так і хочеться бути на висоті і мати неперевершений вигляд. Надати трендовості вашому образу допоможе модний манікюр. Які тенденції в нейл-арті будуть актуальними навесні 2022 року? Дізнайтеся в матеріалі.
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Навесні 2022 року в моду повертається мінімалізм у манікюрі. Трендовий нейл-арт буде лаконічним, ніжним і стриманим. Однак це не означає, що яскраві кольори вийдуть з моди. Вони також посядуть почесне місце в трендах манікюру. Отже, навесні 2022 року визначальними будуть такі тенденції:
Шляхетний синій
Глибокий синій залишається на піку моди. Однак навесні 2022 року актуальним у манікюрі буде не тільки насичений колір, а й блакитний та волошковий.
Флористичні мотиви
Весна ― це пора, коли все оживає і розквітає, а тому флористичні мотиви на нігтях стануть гарним рішенням. Такий манікюр додасть вашому образу ніжності й витонченості.
Матовий манікюр
Матове покриття в манікюрі утримає свої позиції навесні 2022 року. Обирайте актуальні пастельні та нюдові відтінки і сміливо поєднуйте їх із глянцевими деталями, малюнками і стразами.
Кольоровий френч
Як і раніше, френч залишається незмінною класикою. Він буде актуальним і навесні 2022 року. Трендовим буде френч у яскравих колірних рішеннях: блакитному, бузковому, фіолетовому, жовтому і зеленому.
Блискучий манікюр
Навесні 2022 року блискучий манікюр радуватиме своїм розмаїттям варіантів. Трендовим буде дизайн зі світловідбивними блискітками, фольгою і стразами.
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