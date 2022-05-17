Кровотеча — це один із найнебезпечніших станів під час вагітності. Що потрібно знати в такому разі? І що ж робити, якщо виникла кровотеча? Розповідає акушерка-гінекологиня Людмила Шупенюк.

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Якщо виникає кровотеча під час вагітності, то необхідно якнайшвидше звернутися по медичну допомогу! При цьому важливо пам’ятати про те, що:

Якщо кров’янисті виділення з’являються на маленькому терміні (затримка до 1 місяця), у 50% жінок вагітність розвиватиметься без ускладнень! Навіть без медичного втручання або прийому препаратів. Але кров’яні виділення є ознакою загрози переривання вагітності. У випадку, коли крововтрата не перевищує норми, як при звичайній менструації, можна не хвилюватися. Це безпечно на малих термінах і госпіталізація не потрібна! Проте не варто відкидати позаматкову вагітність. Щоб виключити таку ймовірність, треба вчасно зробити УЗД.

Якщо до кровотечі приєднуються різка слабкість, болі, що супроводжуються тиском на пряму кишку, прискорене серцебиття, низький тиск, то необхідно звернутися по медичну допомогу!

Що більший термін вагітності — то більша небезпека! Кровотечі на пізніших термінах можуть збільшуватися.

Іноді кровомазання під час вагітності можуть виникати за наявності поліпу, ерозії, запалення, варикозу. Ці кровотечі, зазвичай, є не рясними і не порушують загальний стан, зокрема пульс, тиск, слабкість. Це безпечно для мами та дитини.

Якщо кров’янисті виділення рясні, темно-червоного кольору, зі згустками, які можуть супроводжуватися болями, прискореним серцебиттям, втратою свідомості, — у такому разі необхідне медичне втручання!

Щоб полегшити самопочуття до надання допомоги, жінці необхідно зайняти горизонтальне положення, контролювати тиск, вживати більше рідини, використовувати транексамову кислоту. Це безпечні препарати, які можна вживати на будь-якому терміні вагітності.

Будьте здорові!

Джерело: Instagram Людмили Шупенюк

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