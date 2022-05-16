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Модні зачіски на довге волосся 2022: тренди на весь рік

16.05.2022

Здавна вважалося, що у волоссі зберігається сила жінки, і що довше воно, то краще. Якщо ви володарка саме такої шевелюри, то вам знадобляться ідеї укладок на довге волосся. Які зачіски будуть модними в 2022 році? Дивіться в нашому матеріалі добірку стильних зачісок на довге волосся на весь рік.

Модные прически на длинные волосы 2022

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У більшості випадків основою для зачіски на довге волосся є гармонійне поєднання класики і модних трендів. У списку найтрендовіших зачісок 2022 року опинилися плетіння різного рівня складності, пучки, високий і низький хвіст, а також різноманітні хвилі і локони.

Плетіння

Якщо ви прихильниця кіс, то наступні варіанти зачісок саме для вас. У 2022 році популярними будуть трохи недбалі плетіння. Асиметрична коса також матиме дуже стильний вигляд. Водночас не втратить своєї трендовості й коса «риб’ячий хвіст», а також «французька коса».

Модные прически на длинные волосы 2022

Модные прически на длинные волосы 2022

Хвіст

Не втрачає своєї популярності і хвіст. На піку трендовості в 2022 році залишиться низький хвіст. Його можна прикрасити тим же плетінням або підв’язати хусткою. Така зачіска не залишить нікого байдужим.

Модные прически на длинные волосы 2022

Модные прически на длинные волосы 2022

Модные прически на длинные волосы 2022

Пучок

Пучки залишаються на піку моди. Така зачіска була помічена на багатьох показах, тому вона, без сумніву, буде стильною в 2022 році. Наймоднішим варіантом є низький пучок. Він може бути і гладенько зачесаний, і недбалий.

Модные прически на длинные волосы 2022

Модные прически на длинные волосы 2022

Модные прически на длинные волосы 2022

Зачіски з розпущеним волоссям

Якщо ж ви любителька розпущеного волосся, то наступні варіанти зачісок для вас. У 2022 році популярними будуть м’які і невеликі локони. Така зачіска підійде і на щодень, і на свято.

Модные прически на длинные волосы 2022

Якщо ж у вас немає бажання крутити волосся, то на допомогу завжди може прийти укладка «мальвінка». Вона дуже швидка і практична.

Модные прически на длинные волосы 2022

На щодень також підійде той самий недбалий пучок з розпущеним волоссям. З такою зачіскою ви точно матимете стильний вигляд.

Модные прически на длинные волосы 2022

Джерело фото: pinterest.com

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