Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Графік магнітних бур на травень 2022: як упоратися з поганим самопочуттям

16.05.2022

У цьому травні буде кілька магнітних бур різної сили. Щоб метеочутливі люди могли підготуватися до неприємних наслідків, ми склали графік магнітних бур на травень 2022 року.

Магнітні бурі травень 2022

Більше на тему: Місячні затемнення 2022: коли і до чого готуватися

Вибухи на Сонці з часом досягають нашої планети і спричиняють збурення у магнітному полі Землі. Ці збурення, або геомагнітні бурі різної сили, можуть впливати на роботу чутливих приладів і на живий світ. Існує думка, що особливо чутливі люди страждають через сильні магнітні бурі.

Магнітні бурі у травні 2022

  • 1 травня;
  • 6―9 травня;
  • 13―15 травня;
  • 23―27 травня.

Магнітні бурі ― як справлятися з поганим самопочуттям

Чутливими до магнітних бур можуть бути люди з хронічними захворюваннями та проблемами із серцево-судинною та опорно-руховою системою. Деякі люди дуже гостро сприймають зміни в погоді, переживають і нервують. Ці переживання можуть погіршувати стан здоров’я людини.

Як боротися з впливом магнітних бур на здоров’я: поради

  • Дотримуватися режиму дня, не працювати ночами.
  • Регулярно бувати на свіжому повітрі.
  • Пити багато рідини.
  • Не встрявати у конфлікти, особливо на роботі.
  • Не планувати важливих справ чи далеких поїздок, особливо якщо страждаєте на хронічні захворювання.
  • Мати при собі ліки, які приймаєте регулярно або в разі загострення.
  • Давати помірні фізичні навантаження для тонусу м’язів.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати