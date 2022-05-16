Графік магнітних бур на травень 2022: як упоратися з поганим самопочуттям
У цьому травні буде кілька магнітних бур різної сили. Щоб метеочутливі люди могли підготуватися до неприємних наслідків, ми склали графік магнітних бур на травень 2022 року.
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Вибухи на Сонці з часом досягають нашої планети і спричиняють збурення у магнітному полі Землі. Ці збурення, або геомагнітні бурі різної сили, можуть впливати на роботу чутливих приладів і на живий світ. Існує думка, що особливо чутливі люди страждають через сильні магнітні бурі.
Магнітні бурі у травні 2022
- 1 травня;
- 6―9 травня;
- 13―15 травня;
- 23―27 травня.
Магнітні бурі ― як справлятися з поганим самопочуттям
Чутливими до магнітних бур можуть бути люди з хронічними захворюваннями та проблемами із серцево-судинною та опорно-руховою системою. Деякі люди дуже гостро сприймають зміни в погоді, переживають і нервують. Ці переживання можуть погіршувати стан здоров’я людини.
Як боротися з впливом магнітних бур на здоров’я: поради
- Дотримуватися режиму дня, не працювати ночами.
- Регулярно бувати на свіжому повітрі.
- Пити багато рідини.
- Не встрявати у конфлікти, особливо на роботі.
- Не планувати важливих справ чи далеких поїздок, особливо якщо страждаєте на хронічні захворювання.
- Мати при собі ліки, які приймаєте регулярно або в разі загострення.
- Давати помірні фізичні навантаження для тонусу м’язів.