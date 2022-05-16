Як зробити домашній апельсиновий лимонад: рецепт

Домашній лимонад добре втамовує спрагу і є цінним джерелом вітамінів для нашого організму. Тим паче якщо використовувати для його приготування не тільки лимони, а й інші фрукти. Наприклад, соковиті апельсини! Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко приготував рецепт найсмачнішого лимонаду з апельсинів.

Інгредієнти:

апельсини – 1,5 кг

лимони – 4 шт.

газована мінеральна вода – 7 скл.

мед – 1,4 скл.

гілочки м’яти – 4 шт.

кубики льоду

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Приготування:

Мінеральну воду попередньо поставити в холодильник на 2 год. Апельсини і лимони вимити, розрізати навпіл і вичавити сік. Змішати сік апельсина і лимона у великому глечику. Додати мед і ретельно перемішати. Поставити в холодильник на 1 годину. Коли рідина охолоне, влити мінеральну воду в глечик із соком і перемішати. Додати лід, прикрасити м’ятою і кружечками апельсинів.

Смачного!

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