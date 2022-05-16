День вишиванки 2022: які світові зірки вибирають вишиванці

19 травня Україна відзначає День вишиванки у 2022 році. Поза сумнівом, це одне з найкрасивіших національних убрань у всьому світі. А щоб довести це, редакція сайту STB.UA зробила добірку фото світових знаменитостей, які також віддали перевагу вишиванці. Дивіться в матеріалі!

Із давніх-давен вишиванка вважалася оберегом від зла. Саме тому сорочки прикрашали візерунками на рукавах, комірах, подолі так, щоб малюнок торкався тіла. Тому не дивно, що світові зірки обирають для себе таке вбрання.

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Мей Маск

Мама Ілона Маска відвідала конференцію у Лос-Анжелесі, організовану своєю дочкою. Для події Мей Маск обрала одяг українських дизайнерів.

Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська схожа на справжню українську дівчину.

Біллі Айліш

Біллі Айліш показала прекрасний приклад, який вигляд може мати сучасна українська дівчина.

Меган Маркл

Меган Маркл дуже гармонійна у вишиванці.

Дженіфер Лопес

Дженіфер Лопес прекрасна в будь-якому образі. Особливо у вишиванці. Дуже стильно!

Адель

Адель личить вишиванка. Образ вийшов дуже ніжний.

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Демі Ловато

Краса у простоті. Ось як можна поєднувати традиційне вбрання у повсякденному житті.

Діта фон Тіз

Епатажна Діта фон Тіз дуже органічна у вишиванці. Від українки не відрізнити.

Кейт Мосс

Супермодель знається на високій моді. І вишиванка — яскравий доказ цього!

Лана Дель Рей

Вишиванка — чудовий вибір для світських заходів.

Сандра Баллок

І для червоної доріжки — теж!

Міла Куніс

Українська красуня в національному вбранні. Що може бути краще!

Ніколь Кідман

Голлівудські зірки часто вибирають вишиванки. Ще б пак! Яка краса!

Голлі Беррі

Вишиванка і джинси — стильно і дуже красиво.

Кеті Холмс

Іще один приклад поєднання традиційного вбрання у повсякденному житті.

Різ Візерспун

Спекотного літнього дня блондинка в законі має чарівний вигляд.

Тейлор Свіфт

Вишиванка ‒ універсальний одяг для будь-якого випадку.

Принцеса Данії Марі

Іще одна представниця королівської сім’ї у вишиванці.

Джекі Чан

А ось Джекі Чан у вишиванці дуже крутий. Справжній чоловік!

Річард Бренсон

Вишиванка личить у будь-якому віці!

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