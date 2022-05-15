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Ставки на перемогу України на Євробачення злетіли до рекордних показників

15.05.2022

Букмекери так само прогнозують гучну перемогу українському гурту Kalush Orchestra, які в першому півфіналі просто підірвали зал і змусили глядачів аплодувати стоячи.

Ставки на перемогу України на Євробачення злетіли до рекордних показників

Фото- Kalush Orchestra

Так, букмекери прогнозують перемогу Kalush Orchestra із ймовірністю 62%.

Нагадаємо, що у фіналі конкурсу Євробачення-2022 Kalush Orchestra виступили на арені PalaOlimpico 12-ми і приголомшили глядачів гучним треком Stefania.

Після номера соліст колективу Олег Псюк звернувся до європейської спільноти: “Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть “Азовсталі” прямо зараз!”

Більше на тему: Євробачення-2022: перша репетиція Kalush Orchestra

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