Переможець Євробачення 2022: що відомо про Kalush Orchestra із України

Сьогодні, 14 травня, відбувся фінал Євробачення-2022. Переможцем Євробачення 2022 став . Що відомо про переможця Євробачення 2022 – читайте у нашому матеріалі.

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Саме сьогодні ми дізналися про ім’я переможця Євробачення-2022. Ним стали Kalush Orchestra із України.

Відомо, що Україна виступила під номером 12 у першій частині фіналу. У фіналі конкурсу виступили лише 25 учасників. Зазначимо, що у першому півфіналі виступали 17 претендентів на перемогу, а у другому – 18. З кожного півфіналу у фінал пройшло по 10 конкурсантів. Також у фіналі виступають країни Великої п’ятірки, які започаткували “Євробачення” – Іспанія, Німеччина, Італія, Великобританія, Франція. Їхні представники не беруть участь у півфіналах та автоматично виступають у гранд-фіналі.

Kalush Orchestra зробив важливий для українського народу вчинок – гурт під час свого виступу закликав врятувати “Азовсталь” та допомогти блокадному Маріуполю. Нагадаємо, що за такий вчинок колектив могли дискваліфікувати за правилами конкурсу.

Втім, незважаючи на ризики, фронтмен групи Олег Псюк зробив гучну заяву. На такий гідний вчинок уже відреагували Джамала, Володимир Остапчук, Злата Огнєвіч та інші зірки.

Хто такі Kalush

Гурт Kalush з’явився у 2019 році. Названий на честь Калуша – невеликого міста в Івано-Франківській області, звідки родом фронтмен гурту Олег Псюк.

Фронтмен групи підлітком допомагав на будівництві, копав колодязі й захоплювався музикою. Він закінчив Львівський лісотехнічний університет і мріяв заспівати з Eminem. З його кімнати завжди було чути, як він читає реп, згадує мама Псюка Стефанія.

У 2019 році Олег написав у Facebook, що збирає хіп-хоп гурт. І зібрав його. Через два роки Kalush має десятки мільйонів переглядів своїх пісень у Youtube, співпрацю з Alyona Alyona і “Океан Ельзи”, а ще контракт з великим американським лейблом Def Jam. Їхню пісню “Додому” наспівує вся країна, а музиканти їдуть на Євробачення.

Через два роки після створення Kalush музиканти запустили паралельний проєкт Kalush Orchestra — хіп-хоп-гурт, який робить акцент на реп із фольклорними мотивами та українську автентику.

У Євробаченні у складі Kalush Orchestra беруть участь: Олег Псюк, Тимофій Музичук, Саша Таб, Віталій Дужик, Ігор Діденчук.

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