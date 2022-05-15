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Німеччина та Ісландія підтримали Україну на сцені Євробачення 2022

15.05.2022

Представники Німеччини та Ісландії підтримали Україну на сцені у фіналі Євробачення 2022. Як це було – читайте у матеріалі

Німеччина та Ісландія підтримала Україну на сцені Євробачення 2022

фото- https://eurovision.tv/

Сьогодні, 14 травня, учасниці міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення 2022 року” від Ісландії після свого виступу у фіналі закликали до миру в Україні.

«Мир Україні. Ми любимо вас», – закликали учасниці гурту Systur після виступу. Дівчата виступали з піснею “Með Hækkandi Sól” під номером 18. Під час виступу дівчини тримали в руках гітари, на які було нанесено український прапор.

Представник Німеччини Малік Харрі також підтримав Україну після свого виступу у фіналі Євробачення-2022.

Нагадаємо, що раніше український гурт Kalush Orchestra звернувся до всіх глядачів конкурсу із закликом врятувати Маріуполь та бійців “Азовсталі”.

Більше на тему: Євробачення-2022: перша репетиція Kalush Orchestra

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