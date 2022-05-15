Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Калуш вже переміг: Кондратюк прокоментував заклик Kalush Orchestra на Євробаченні-2022

15.05.2022

Сьогодні, 14 травня, Kalush Orchestra виступили на арені PalaOlimpico 12-ми і приголомшили глядачів гучним треком Stefania.

Після номера соліст колективу Олег Псюк звернувся до європейської спільноти: “Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть “Азовсталі” прямо зараз!”

Кондратюк прокоментував заклик Kalush Orchestra

У своїх соцмережах відомий телеведучий Ігор Кондратюк підтримав групу:

“Калуш уже переміг! заклик Save Azovstal – це грубе порушення правил Євробачення, але це не має жодного значення для всіх, хто переживає за долю захисників Азовсталі більше, ніж за долю _місце конкурсантів з України”.

Більше на тему: Євробачення-2022: перша репетиція Kalush Orchestra

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати