Гороскоп на тиждень з 16 по 22 травня 2022 року розповість, що чекає кожен знак зодіаку в кінці весни. Що прогнозують зірки, на що звернути увагу, а чого краще уникати? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 16 по 22 травня 2022 року від експертів проекту «Слідство ведуть екстрасенси».

Гороскоп на тиждень – Овни

На цьому тижні Овнам варто приготуватися до труднощів і критики на роботі. Уміння бачити проблеми під іншим кутом і нестандартно їх вирішувати — ваша сильна сторона. Стійте на своєму і в кінці тижня можете отримати приємний бонус від керівництва. На вихідних Овнам варто присвятити вільний час саморозвитку.

Гороскоп на тиждень – Тельці

Тельцям на цьому тижні варто переглянути свої погляди на деякі моменти у житті. Вам пора усвідомити, що долати труднощі самотужки — не найкращий варіант. Поруч з вами є люди, які завжди готові підтримати і допомогти. Не відштовхуйте їх! Зберіться на вихідних веселою компанією і гарненько повеселіться.

Гороскоп на тиждень – Близнюки

Близнюків очікує тиждень роботи над собою. Припиніть думати про те, що ж про вас подумають оточуючі. Без докорів сумління беріть з будь-яких життєвих ситуацій особисту вигоду. Доведіть це до автоматизму і побачите скільки сюрпризів для вас приготував Всесвіт. На вихідних відкладіть всі справи і влаштуйте собі кіномарафон з улюбленими снеками.

Гороскоп на тиждень – Раки

Минулого тижня Раки взяли на себе серйозні зобов’язання, які безсумнівно принесуть особисту і професійну користь. Але на цьому — постарайтеся чітко розмежувати час для роботи і для відпочинку. Принесені в жертву вихідні ніхто особливо не оцінить, а будь-яка понаднормова робота повинна бути оплачена.

Гороскоп на тиждень – Леви

Левам на цьому тижні відкриються нові можливості для кар’єрного та особистісного росту. Секрет вашого успіху — вміння переконувати, організовувати і ініціювати різні нововведення. Розкрийте свій потенціал і пустіть у хід весь запас ентузіазму. На вихідних не байдикуйте, а проведіть час з користю для себе і оточуючих.

Гороскоп на тиждень – Діви

У Дів цей тиждень буде сповнений емоційних контрастів. Незважаючи на божевільну завантаженість у будні дні і загальну втому, ви будете заряджати позитивом всіх навколо. За це зірки приготували для вас кілька сюрпризів ближче до кінця тижня. Якими вони будуть — залежить тільки від вашої рішучості та віри у краще.

Гороскоп на тиждень – Терези

На цьому тижні, якщо Терези не ризикують, то не п’ють, як то кажуть, шампанського. Часом, рішення піти на необдуману авантюру може принести приголомшливий успіх. Так і у вас на цьому тижні. Не бійтеся нових пропозицій і сміливо переходьте до дій. На вихідних Терезам варто поставити нові цілі та подумати над шляхами їх досягнення.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

Скорпіони на цьому тижні будуть насолоджуватися приємними моментами. Але сильно розслаблятися теж не варто. Не забувайте про свої життєві пріоритети. Робота і друзі — це прекрасно, але знайдіть час для зустрічі з найріднішими людьми. Організуйте на вихідних культурну програму і гарненько відпочиньте сім’єю.

Гороскоп на тиждень – Стрільці

Тиждень для Стрільців приготував зовсім нічого. Зате ви нарешті зможете приділити час своїм бажанням і саморозвитку. Як варіант, додати фарб у сірі будні допоможе нове захоплення. На вихідних ідеальним варіантом відпочинку для Стрільців може стати домашня затишна обстановка в оточенні найближчих.

Гороскоп на тиждень – Козероги

На цьому тижні Козерогам вдасться добре проявити себе на роботі. Але будьте обережні, хтось навмисно буде створювати вам нові проблеми. Постарайтеся зважувати кожен свій крок і діяти з розумом. Зверніться за підтримкою до того, кому можна довіряти. Разом ви зможете вивести недоброзичливця на чисту воду.

Гороскоп на тиждень – Водолії

Водоліям на цьому тижні варто сконцентрувати увагу на своїх цілях. Ваша завзятість може почати дратувати оточуючих. Відкиньте зайві думки і припиніть у всьому шукати прихований сенс. Це буде тільки заважати у досягненні бажаного. На вихідних Водоліям варто відволіктися від справ і трохи розвіятися на свіжому повітрі.

Гороскоп на тиждень – Риби

Рибам на цьому тижні не варто намагатися стрибнути вище своєї голови. Виконуйте свої обов’язки спокійно і на совість. Рівномірний розподіл навантаження допоможе вам встигати втілювати все задумане. На вихідних приділіть час домашнім клопотам. Можливо, для затишку вам не вистачало новенького вазона або ароматичної свічки.

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