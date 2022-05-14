14 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

14 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят та серед них День українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Крім того, 14 травня вшановують пророка Єремію. Які свята 14 травня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

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14 травня свята:

День народження «Вазеліну»;

День українців, котрі рятували євреїв під час Другої світової війни.

День народження «Вазеліну» ― 14 травня. У 1878 році 14 травня запатентували найпопулярнішу і недорогу змазку. «Вазелін» ― мазеподібна біла рідина без запаху і смаку, при різних стадіях очищення може бути жовтуватого кольору. Чистий «Вазелін» напівпрозорий. У 1859 році «Вазелін» був отриманий англійським хіміком Робертом Чезбро з нафтопродуктів, тому був названий «нафтовим желе». Оскільки його «продукт» не продавався, хімік назвав його «Вазелін» ― від німецького «wasser» ― вода та грецького «elaion» ― оливкова олія. Вже 1978 року «Вазелін» став брендом і почав набирати популярності.

День пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни, відзначають 14 травня. З 2021 року ухвалою Верховної Ради запровадили цю пам’ятну дату. Станом на 1 січня 2020 року Ізраїль відзначив 2659 громадян України званням «Праведника народів світу» за порятунок євреїв від Голокосту. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю цих звань, більше лише у Польщі, Нідерландів та Франції. І то, це не відображає реальної ситуації, як українці та євреї допомагали один одному під час Другої світової. Звання «Праведник народів світу» можна отримати від держави Ізраїль лише за дуже визначні вчинки та самопожертву заради порятунку інших. Заявку на звання подає місцева громада, і вона проходить тривалу процедуру розгляду.

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14 травня ― Церковні свята:

Бориса та Гліба;

пророка Єремії;

ікони Божої Матері «Несподівана Радість»;

преподобного Пафнутія Боровського.

Святі, яких шанували у християнстві, – мученики Борис і Гліб, сини Володимира Святославовича ― одні з перших канонізованих святих із Київської Русі. Незабаром після смерті батька вони були вбиті братом Святополком. Сам він був убитий Ярославом Мудрим, який, мабуть, почав їхню канонізацію. «Літописна повість» у складі «Повісті временних літ», а також «Сказаніє і страсть і похвала святим мученикам Борису та Глібу» розповідає про життя та діяння Бориса та Гліба. Борис був блаженним і дізнався про смерть батька після повернення з битви з печенігами. Гліб був зовсім молодим хлопцем, який просив не вбивати його. Борис же навпаки, знав, що на нього чекає і не чинив опір, тільки сильно журився через смерть батька. Канонізовані вони були в 1070-х роках у Київській Русі як мученики. Борис та Гліб вважаються покровителями Вишгорода, і у 2010 році у місті їм встановили пам’ятник. А Днем Бориса та Гліба вважають 14 травня та 6 червня.

День вшанування пророка Єремії ― 14 травня. Єремія ― один із чотирьох великих єврейських пророків, які жили до народження Христа. Господь подарував йому пророчий дар у 15 років і пообіцяв завжди бути з ним, аби вселити впевненість. Єремія був пророком 23 роки і проповідував до юдеїв, які забули свого бога. Над ним насміхалися і хотіли вбити його. Він написав свій «Плач», «Пророцтва» та «Послання». Він пророкував падіння Єрусалиму і попереджав євреїв про вавилонян. Однак його висміювали, а потім цар Юдеї Єгояким змінив підданство і став підкорятися Вавилону. Спроби опору євреїв призвели до депортації та захоплення Вавилоном Єрусалима. Єремію пощадив полководець вавилонян, і той знову проповідував і просив євреїв не йти у підданство до єгиптян. Але безуспішно. Закінчилося це великим єгипетським рабством.

День вшанування ікони Божої Матері «Несподівана радість» ― 14 травня та 22 грудня. Ікона присвячена несподіваному прощенню гріхів страшному грішнику перед іконою Пречистої Богородиці. На іконі зображено чоловіка, який молиться навколішки перед іконою Пречистої Богородиці.

Преподобний Пафнутій народився 1394 року і під час хрещення був названий Парфенієм. У 20 років Парфеній покинув батьківський будинок і прийняв постриг з ім’ям Пафнутій у Покровському монастирі. Він був таким благочестивим, що після смерті ігумена став настоятелем монастиря. Незабаром до нього почали стікатися ченці, і замість дерев’яних будівель довелося збудувати кам’яний монастир на честь Різдва Пресвятої Богородиці.

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14 травня ― День ангела

Якщо сьогодні хтось вирішує хреститися за православним обрядом, то може отримати таке хрещене ім’я: Пафнутій, Юхим, Гнат, Макар, Тамара та Ніна. Також ці люди сьогодні, 14 травня, відзначають іменини.

14 травня ― народні прикмети та традиції :

Якщо мурахи неспокійні ― може різко похолодати;

Якщо погода ясна, то остаточно настало літо.

14 травня — що можна робити, і чого не можна робити:

Сьогодні не можна нікому нічого позичати і давати;

Заборонено лаятись, битися, лихословити;

Потрібно йти до храму ― сьогодні літургія на честь Пафнутия, Єремії та ікони Божої Матері «Несподівана радість».

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