Kalush Orchestra закликали допомогти Маріуполю на Євробаченні 2022

Kalush Orchestra виступили у фіналі конкурсу Євробачення-2022 під номером 12 та закликали Європу допомогти Маріуполю та військовим, які зараз хнаходяться на заводі “Азовсталь”.

Фото – Instagram Kalush

Під час виступу українських музикантів зал для глядачів вибухнув від захоплених вигуків – єврофани аплодували стоячи і махали в повітрі синьо-жовтими прапорами.

Відомо, що Kalush Orchestra підкорили європейських слухачів ще до початку конкурсу та на відкритті Євробачення-2022 зібрали усі глядацькі овації. А композиція Stefania припала до душі та іншим учасникам конкурсу.

Нагадаємо, що кілька днів тому Kalush Orchestra відреагував на заклики у Мережі говорити про “Азовсталь”. Хоч колектив і не міг про це говорити на “Євробаченні-2022”, музиканти опублікували допис Instagram, в якому закликали негайно врятували усіх з території “Азовсталі” та показали моторошні кадри, на яких видно, в яких умовах живуть поранені.

“Ми просимо світових лідерів організувати екстракцію – гуманітарний коридор до третьої країни, щоб вони там перебували до кінця війни. Зараз маріупольська “Азовсталь” – це серце України. Допоможіть врятувати наших хлопців!” – написали музиканти.

Катерина Павленко, яка представляла Україну на “Євробаченні” 2021 року пояснила, чому гурт не може цього зробити.

Kalush Orchestra за це загрожує не лише дискваліфікація та штраф. Співачка пояснила, що аудиторія “Євробачення” насправді нічим не зможе допомогти.

“Найобразливіше тут навіть не дискваліфікація і штраф, а те, що не та аудиторія. Там всім це байдуже. У людей свято”, – відповіла Катерина у коментарі під дописом репера Дрофи.

Вчинок гурту також прокоментував відомий телеведучий Ігор Кондратюк.

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