Виступ Kalush Оrchestra на Євробачення 2022 року 14 травня

Kalush Orchestra: феєричний виступ українського гурту на Євробаченні-2022
14.05.2022
Сьогодні, 14 травня, Kalush Orchestra виступили на арені PalaOlimpico 12-ми та приголомшили глядачів нашумілим треком Stefania.
Свій номер конкурсанти не змінюють, тому на сцені учасники гурту постали у тих самих вбраннях, що і в першому півфіналі. Під час виступу гурту глядачі у залі аплодували стоячи. Також присутні голосно підспівували нашим виконавцям.
Після номеру соліст колективу Олег Псюк звернувся до європейської спільноти: “Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть “Азовсталі” просто зараз!”.
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