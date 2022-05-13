13 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

13 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят, а також Всесвітній день техніки для майбутнього. Крім того, 13 травня ― Якова Теплого. Які свята 13 травня, що можна робити і чого не можна читайте у матеріалі.

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13 травня ― свята:

Всесвітній день техніки для майбутнього;

Всесвітній день кульбаби;

Міжнародний день хумуса;

День народження застібки-липучки.

Всесвітній день техніки для майбутнього (World Engineering Day for the Future) ― професійне свято інженерів та розробників відзначається з метою підвищення поінформованості суспільства про можливості та розвиток технічної, комп’ютерної та наукової областей.

Всесвітній день кульбаби відзначають 13 травня. Весняні квіти, які здатні проростати навіть крізь бетон і асфальт, надихнули людей своїм символізмом і заслужили на окреме свято. Кульбаби починають рости в другій половині квітня, і якраз у травні вони стають жовтими квітками, а потім уже перетворюються на пухнасті кульки, які так люблять здувати діти.

Міжнародний день хумуса стали святкувати з 13 травня з подачі Бена Ленга в 2012 році. Зараз хумус вважається народною стравою в Ізраїлі. Він виготовляється з нуту (турецький горох), тахіні (кунжутна паста), оливкової олії, лимонного соку та різноманітних спецій. Ця страва поширена у країнах Близького Сходу. Вважається, що виник хумус у країнах Близького Сходу ще до Середньовіччя, але достеменно невідомо, коли і де. Особливою популярністю страва користується серед вегетаріанців та шанувальників здорового харчування.

День народження застібки-липучки відзначають 13 травня, оскільки Жорж де Местраль 1958 року отримав патент на цей винахід. Він придумав липучку, спостерігаючи, як реп’ях пристав до його пса під час прогулянки в лісі. У результаті «липучка» стала популярною застібкою і для іграшок, і для медичних потреб, і для звичайного взуття. І щодня знаходять нові методи застосування для неї.

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13 травня ― церковні свята

День пам’яті апостола Якова Заведеєва (Яків Теплий) православні християни відзначають 13 травня. Люди вірять, що цього дня після тривалих холодів ставатиме тепло, тому ― «Яків Теплий». Яків із братом були простими рибалками і одного разу зустріли Ісуса. Той своїми промовами змусив їх повірити у Господа. На Якова зійшов Святий Дух, і він пішов проповідувати Євангеліє по всьому світу. Він протистояв фарисеям і після розп’яття проповідував про Христа як Месію і Спасителя світу. А філософів, яких найняли його викрити, змусив увірувати в Господа та Ісуса Христа. На Якова донесли імператору Іроду Агріппі, але він все одно не здався. Навпаки, його донощик сам прийняв християнство і був страчений разом із Яковом.

13 травня ― День янгола

Сьогодні православні християни за таїнства хрестин можуть отримати такі святі імена: Микита, Єфрем, Максим, Климент, Гнат, Яків, Василь.

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13 травня ― народні прикмети та традиції:

Якщо цей день буде гарний ― тепла погода буде протягом усього літа;

Якщо 13 травня йдуть дощі, то літо буде холодним;

Якщо вдень буде дощ, але день теплий і з веселкою ― вродить зерно.

13 травня — що можна і чого не можна робити:

Не можна одружуватися в травні;

Святкувати річницю весілля також поганий знак;

Заплітати коси не можна, бо вплітаєте у свою долю хвороби та збитки;

Ремонт чи будь-яка робота з інструментами буде травматичною.

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