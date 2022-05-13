Юлія Панкова, Євген Синельников, Владислав Ващук ― всі вони були в пеклі під тимчасовою російською окупацією. Що розповіли українські знаменитості та їхні родичі про життя в окупації, розкрили телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 4 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Всі жахи окупації відчула на собі ведуча проєкту «Ревізор» Юлія Панкова, яка була з родиною у своєму будинку під Гостомелем із початку повномасштабного російського вторгнення. Вона провела 14 ночей у підвалі за температури до +5 без звичного комфорту, світла та ліків. В один день до них прийшли «кадирівці» ― 13 спецпризначенців увірвалися до будинку, забрали все, що було вдома. Після цього вона зрозуміла, що наступні «відвідини» можуть стати смертельними. З білого простирадла зробили прапор і поїхали з Гостомелю колоною з чотирьох машин ― без зелених коридорів та гарантій, просто під обстрілами та градами. Вона згадує ту поїздку, як найдовшу та найстрашнішу.

Один із ведучих «Орла і Решки» Євген Синельников з 24 лютого застряг у Гостомелі з сином та ще 11 людьми ― родичами та знайомими.

Два тижні в окупації він називає пеклом. Крім того, в його будинок теж зайшли окупанти ― два дні з цього жаху навіки викарбувалися в його житті. Перший день ― коли з-за лісу вилетіла ракета, яка ледве не зруйнувала їхній буднок і не вбила всіх людей. Літак випустив ракети просто в будинок, і вибухом вибило всі вікна. Другий день ― коли до них зайшли окупанти. Вони обшукали будинок, а один впізнав Синельникова й попросив автограф. Для того, щоб чоловік підписався, росіянин направив на нього зброю та увімкнув ліхтарик на ній. Пізніше Женя дізнався, що їхні життя врятувало те, що він відчинив росіянам та дав автограф ― сусідів, які відмовилися пускати окупантів, просто розстріляли.

Психолог Андрій Жельветро підтвердив, що єдиний спосіб залишитися живими під час зустрічі з окупантами ― підкорятися їхнім наказам та поводити себе спокійно, не провокативно. Не можна кричати, плакати, благати, просити.

«Відповідайте тільки на ті питання, які вам ставлять. Спокійним тоном. Не часто, але дивіться в очі, бо коли є зоровий контакт, ворогові складніше зробити якийсь злочин. Ваша мета: зберегти своє життя та здоров’я. Постійно тримайте в голові те, що вони обов’язково будуть покарані. Ви це знаєте, а вони ― ні. Тому перевага на вашому боці», ― каже Жельветро.

Футболіст Владислав Ващук із донькою провели в окупації 15 днів. Їжа, газ та світло закінчилися на третій день. На сусідній вулиці дівчина народила. В один день усі, хто хотіли врятуватися, зібралися, взяли авто та поїхали під обстрілами.

Співачка Оля Цибульська у перші дні війни втратила зв’язок із батьками в окупованому Ірпені. Вона довго не знала, чи вони взагалі живі.

Співак Олександр Кривошапко родом із Маріуполя, тому він силою вчить себе говорити про місто спокійно. За його словами, багато знайомих постраждали через облогу Маріуполя. Мама, бабуся та сестра з сім’єю були в Маріуполі від початку російського вторгнення. Під час облоги померла його бабуся ― вона не витримала. Несподівано, рідних співака вивіз із міста знайомий. Проте від Маріуполя до безпечного місця його родичі добирался самостійно під обстрілами.

Телеведучий Андрій Бєдняков через прихід «руського міра» втратив матір. Його рідні були впевнені, що України вже не існує, що Київ зруйновано ― вони чули тільки пропаганду окупантів.

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