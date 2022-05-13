Із 24 лютого сотні тисяч українців стали до зброї, щоб захистити співгромадян від російського повномасштабного вторгнення. Проте воїни надихають нас не тільки перемогами над окупантами, а й своєю творчістю навіть на полі бою. Як українські військові стали кумирами, розповідають телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник у 4 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Українці та українки з 24 лютого відбивають російське повномасштабне вторгнення, зберігаючи життя десятків мільйонів співгромадян. Проте вони надихають цивільних не тільки вправною ліквідацією окупантів, а й своєю творчістю ― прямісінько на фронті вони співають, танцюють, грають на музичних інструментах, а можуть й малювати просто на ящиках від патронів.

Привид Києва став культовою легендою Битви за Київ. Росіяни були налякані завзятою відсіччю у небі, яку їм влаштували українські пілоти. Бойове командування сприяло розвитку легенди про резервіста, який повернувся на службу й вправно знищує росіян над столицею України. Після того, як західні ЗМІ повідомили про загибель героя, цю інформацію спростували, пояснивши, що Привид Києва ― збірний образ пілотів Васильківського підрозділу, які боронили Київ та область, вигулькували у неочікуваних місцях та нищили росіян.

У чернігівській ДСНС з’явилася інша зірка ― пес-мінер Патрон породи Джек-рассел-тер’єр. За словами рятувальників, він на нюх знаходить снаряди, які не розірвалися, та допомагає їх викопувати завдяки малій вазі ― міни на нього не реагують. А за допомогу його кормлять сиром ― це улюблена їжа Патрона. Після випуску першої марки з «руським корабльом» Укрпошта анонсувала випуск марки із Патроном. Пес надихнув художників на комікси та просто малюнки, а діти просто у захваті від нього.

Поки українці були в шоці та розпачі через початок повномасштабного вторгнення росіян 24 лютого, один прикордонник із острову Зміїний повернув усіх до тями та надихнув на протистояння російській навалі зі Сходу та Півночі. Коли росіяни запропонували здатися українським прикордонникам на острові Зміїний, він сказав легендарну фразу: «Русский военный корабль, иди ***!» Вона надихнула багатьох українців протистояти окупантам, зокрема на сотнях вказівників на дорогах українці зробили цей напис, заплутуючи та насміхаючись з ворога. Ця безстрашна фраза стала девізом боротьби з окупантом та навіть дала поштовх до створення пісень, віршів, коміксів та міжнародного скандалу ― відмови обслуговувати російський флот третьою стороною. Сам автор фрази Роман Грибов після звільнення з полону став народним героєм. Проте він переживав, як мама відреагувала на його лайку.

Український десантник Олександр Колима ― автор легендарних відео з запальними танцями прямо на місці нещодавніх боїв із росіянами. Як виявилося, свій блог він веде ще з 2020 року.

Одесит Юрій Городецький рве соцмережі виконанням народних пісень. Він з 2016 року воює й виконує пісні лише українською мовою.

Юлія Бушинська була концертною гримеркою Дмитра Монатика, проте з початком російського вторгнення в Україну вона записалася до київської ТРО.

Лев Улєсов ― один із найвідоміших манекенників світу став ротним медиком в ЗСУ після 24 лютого.

Ведуча Тетяна Висоцька розповіла, що її чоловік воює, а сама вона просто вражена тим, що відбувається з українцями. Вона розповіла про створення ікони «Мадонна в метро» по мотивам харків’янки, яка тримала на руках новонароджену дитину.

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