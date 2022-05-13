Триває 79-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній боротьбі. Українські воїни надихають нас не тільки боротьбою на фронті, вони ще й стали зірками та кумирами. А знаменитості відкрито заговорили про те, як вони жили в окупації, та як врятувалися від загарбників. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, які відбулися за цей час, у 4 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Українці щодня наближають перемогу ЗСУ над російськими окупантами. Українські військові надихають нас не тільки перемогами, а й неповторною творчістю.

Що буде у 4 випуску «Неймовірної правди про українців» від 13.05.2022:

Україну підтримують іноземці ― вони приїжджають сюди, влаштовують концерти, надають допомогу. Які знаменитості борються за мир поза межами України та всередині? Які організації та платформи підтримують нас?

Українці не тільки знищують ворога, а й танцюють та співають на передовій. Хто з захисників надихає нас ще й своєю творчістю і став зіркою сьогодення?

Які люди пережили пекло в реальному житті? Хто вирвався з окупації та як її пережив? Які українські зірки потрапили в окупацію, та які історії розповіли вони та їхні родичі?

Хто з українських знаменитостей пішов воювати або став волонтером?

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей і про підтримку знаменитостями України у війні з росією.

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