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«Неймовірна правда про українців»: що буде у випуску від 13.05.2022

13.05.2022

Триває 79-ий день героїчної боротьби українського народу проти російських загарбників. Українці протистоять окупантам у збройній та інформаційній боротьбі. Українські воїни надихають нас не тільки боротьбою на фронті, вони ще й стали зірками та кумирами. А знаменитості відкрито заговорили про те, як вони жили в окупації, та як врятувалися від загарбників. Телеведучі Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про героїв та основні події, які відбулися за цей час, у 4 випуску рубрики «Неймовірна правда про українців» від «Все буде добре» на СТБ.

Неймовірна правда про українців

Українці щодня наближають перемогу ЗСУ над російськими окупантами. Українські військові надихають нас не тільки перемогами, а й неповторною творчістю.

Що буде у 4 випуску «Неймовірної правди про українців» від 13.05.2022:

  • Україну підтримують іноземці ― вони приїжджають сюди, влаштовують концерти, надають допомогу. Які знаменитості борються за мир поза межами України та всередині? Які організації та платформи підтримують нас?
  • Українці не тільки знищують ворога, а й танцюють та співають на передовій. Хто з захисників надихає нас ще й своєю творчістю і став зіркою сьогодення?
  • Які люди пережили пекло в реальному житті? Хто вирвався з окупації та як її пережив? Які українські зірки потрапили в окупацію, та які історії розповіли вони та їхні родичі?
  • Хто з українських знаменитостей пішов воювати або став волонтером?

Щотижня в нових випусках рубрики «Неймовірна правда про українців» дайджесту «Все буде добре» на СТБ ведучі розкажуть про величні вчинки звичайних людей і про підтримку знаменитостями України у війні з росією.

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