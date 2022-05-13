Гороскоп на 14 травня 2022 розповість, кому зі знаків варто з обережністю поставитися до пропозицій малознайомих людей, а хто може розраховувати на велику фінансову удачу.

Овен

Сьогодні вам здасться все навколо нудним. Попри те, що ви будете наділені енергією, обставини будуть диктувати свої правила.

Телець

Вам рекомендується привести до ладу домашній побут і бюджет.

Близнюки

Близнюкам сьогодні захочеться веселощів, але оточуючі не будуть готові до вашого понад натиску і ініціативності.

Рак

Сьогодні життєва енергія Раку буде перебувати на спаді.

Лев

Постарайтеся робити все більш консервативно. Тоді ви зможете багато чого досягти.

Діва

Перш ніж приймати якісь рішення, згадайте про свій досвід і зважте всі “за” і “проти”.

Терези

Сьогодні оточуючі захочуть вас повчати. Будьте обережні у своїх висловлюваннях, щоб не посваритися з ними.

Скорпіон

Сьогодні Скорпіон буде перебувати в дисонансі з оточуючими.

Стрілець

Вам слід уникати ситуацій, які вимагають серйозного рішення. Тому що сьогодні вам навряд чи вдасться його прийняти.

Козеріг

Зірки наділять вас прагматизмом, який ви будете використовувати в будь-якій сфері вашої життєдіяльності.

Водолій

14 травня ви проведете спокійно, без клопоту і тривог.

Риби

Постарайтеся не нехтувати сьогодні почуттям обов’язку. Якщо можете допомогти – зробіть це.

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