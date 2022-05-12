Подагра: симптоми, причини, лікування
Подагра – запальне захворювання суглобів. Ми підкажемо вам, які бувають симптоми подагри, причини, а також поради, як лікувати подагру. Все це допоможе уникнути серйозних проблем зі здоров’ям. Читайте, які симптоми подагри і як лікувати подагру, в нашому матеріалі.
Подагра – це запальне захворювання суглобів, яке часто характеризується раптовим, гострим больовим синдромом в першому пальці стопи, почервонінням і неможливістю стати на стопу.
Крім великого пальця стопи, подагрою можуть страждати й інші суглоби.
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Подагра дуже давнє захворювання. За часів Гіппократа її називали «хворобою королів» та аристократів. У сучасному світі на подагру страждає 4–6% населення, найчастіше подагра вражає людей старшого віку.
Симптоми
- Гострий запальний артрит: почервоніння, чутливість, біль і набряк суглоба
- Класичний прояв – ураження великого пальця ноги
- Уражені плеснові міжфалангові суглоби в основі великого пальця (близько 50% випадків)
- Подагра буває і у вигляді тофуса, каменів у нирках або уратної нефропатії.
- Порушення руху
- Висока температура
- Темна сеча
- Закреп
- Часте сечовипускання
- Сверблячка
- Лущення
- Деформація суглобів
- Утворення вузлів
Причини
Подагра викликається метаболічними порушеннями. При цьому захворюванні в крові збільшується вміст сечової кислоти, а солі сечової кислоти осідають в різних тканинах, особливо в суглобах.
Алкоголь, солодкі фрукти й овочі з великим вмістом фруктози блокують виведення сечової кислоти, що сприяє підвищенню її рівня в крові.
Тому незбалансоване харчування є одним з основних причин виникнення подагри.
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Лікування
- Строго дотримуйтесь спеціальної дієти: виключити м’ясо і морепродукти, алкоголь, солодкі фрукти й овочі з високим вмістом фруктози.
- Дотримуйтеся питного режиму, це допоможе зменшити концентрацію сечової кислоти в крові та поліпшити її виведення. Рекомендований обсяг рідини до 2–2,5 л на добу (за відсутності протипоказань). Бажано лужне пиття або вода з лимоном.
- Уникайте голодування. Такий режим здатний спровокувати напад подагри.
- Не переохолоджуйтесь і не перегрівайтесь.
- Сучасне лікування подагри – використання лікарських препаратів, перед прийомом яких потрібно обов’язково консультуватися з лікарем.
- Також допомагає фізіотерапія: електрофорез, грязелікування, теплові процедури, бішофіт, бальнеотерапія, УХТ.
- У дорослих лікування застосовується найчастіше в період загострення, щоб зняти симптоматику і зменшити больовий синдром.