Місячний календар на травень 2022: молодик і повня у травні 2022

Місячний календар на травень 2022: коли повня
12.05.2022
Місяць впливає на припливи і відпливи, клімат Землі та біосферу загалом. Давно люди вже вірять у те, що має він вплив і на людський організм ― на здоров’я та навіть поведінку. Щоб краще розуміти, чого чекати в травні, варто почитати місячний календар на травень 2022 року.
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Дати молодика і повні у травні 2022 року
- Дата молодика у травні 2022 року ― 30 травня о 14:30.
- Дата повні у травні 2022 року ― 16 травня о 07:14.
Фази Місяця за числами у травні 2022 року
- 1―15 травня ― зростаючий Місяць.
- 16 травня о 07:14 ― повня.
- 17―29 травня ― спадний Місяць.
- 30 травня о 14:30 ― молодик.
- 31 травня ― зростаючий Місяць.
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