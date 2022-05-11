Як витягнути кліща? Весна та літо – час небезпечних комах, тому кожен відпочивальник на природі повинен знати, як витягнути кліща зі шкіри у людей і тварин. Інструкція від експертів «Все буде добре», як правильно видалити кліща, в нашому матеріалі!

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Кліща можна витягнути:

пінцетом; пальцями; ниткою.

Інструкція, як витягнути кліща правильно:

За допомогою пінцета, пальців. Візьміть кліща якомога ближче до хоботка. Тримаючи його строго перпендикулярно до місця укусу, акуратно повертайте тіло кліща навколо осі. Вийміть кліща зі шкірного покриву.

За допомогою нитки. Зав’яжіть міцну нитку у вузол якомога ближче до хоботка кліща. Повільно розгойдуючи та підтягуючи вгору, витягніть кліща.

Не забудьте:

Продезінфікувати місце укусу спиртом, йодом, одеколоном тощо. Помити руки з милом. Здати кров на аналіз.

ВАЖЛИВО. Якщо під час видалення в шкірі залишилися голівка або хоботок кліща, обробіть ранку розчином спирту – вони повинні випасти. Також можна витягти голівку або хоботок за допомогою голки. Протріть її спиртом або прожарте на вогні, потім видаляйте так, як видаляють скалку.

Не можна:

Брати кліща голими пальцями. Краще заздалегідь обмотати їх марлею.

Робити різкі рухи, щоб не розірвати кліща.

Використовувати олію. Вона закупорить дихальні шляхи кліща, внаслідок чого той помре, так і залишившись у шкірі.

Здавати кров на аналіз одразу після укусу. За такий маленький термін тест нічого не покаже.

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Корисні рекомендації:

Вибирайте правильний одяг – він повинен повністю закривати все тіло, залишаючи мінімум відкритих ділянок шкіри. Регулярно оглядайте себе та своїх близьких. Перші кілька годин кліщ сидить на майбутній жертві, вибираючи місце. Це хороша можливість зняти з себе паразита ще до моменту укусу. Витягнутого кліща можна кинути в окріп, спалити на вогні або здати в лабораторію на дослідження. Через два тижні після укусу зробіть аналіз крові на наявність антитіл до вірусу кліщового енцефаліту, через місяць – на антитіла до борелій.

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