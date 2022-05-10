10 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

10 травня в Україні та у всьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят, а також День вітряків. Крім того, 10 травня ― церковне свято Симеона родича Господнього. Які свята 10 травня, що можна робити і чого не можна — читайте у матеріалі.

10 травня ― свята

День вітряків поширився світом із Нідерландів. У Середньовіччя техніку створення вітряків європейці запозичили з Малої Азії, у персів. Вони відіграли велику роль у зростанні економічного та технічного потенціалу Європи. З 19 століття їх почали витісняти ефективніші, але менш екологічні винаходи. День вітряків же нагадує про енергію вітру, про невичерпні екологічно чисті джерела енергії.

10 травня ― церковні свята

10 травня 2022 року (за старим стилем ― 27 квітня) православні вшановують апостола від 70-ти Симеона Єрусалимського, єпископа та «родника Господнього» за тілом. Симеон Єрусалимський був племінником Йосипа Обручника. Вже дорослим став свідком чудес, які творив Ісус. Симеон відкинув язичництво та побажав стати послідовником Христа. Згодом він став одним із 70 апостолів Христа.

Симеона навіть вибрали єпископом Єрусалима і 40 років він спрямовував паству, перш ніж у 107 році на нього надійшов донос, нібито він спадкоємець царя Давида і загрожує цезарю.

Римський правитель Аттік наказав заарештувати єпископа, піддати тортурам і стратити. У християнських писаннях стверджується, що Симеону було 120 років, коли його розіп’яли на хресті.

10 травня ― День ангела:

Сьогодні християни східного обряду можуть дати при хрестинах такі імена: Георгій, Семен, Єгор, Іван, Микола, Павло, Петро, ​​Сергій, Анастасія, Марія.

10 травня ― народні прикмети та традиції:

Іноді день Симеона називають Семен-ранопашець, оскільки поля та городи не стоять без діла, і доводиться рано вставати та встигнути зробити багато на полях;

З 10 травня можна садити та сіяти;

Якщо 10 травня буде дощ ― урожай буде щедрим.

Якщо вранці та ввечері 10 травня небо чисте, а вдень помітні купчасті хмари – можливі морози найближчим часом.

10 травня ― що можна і чого не можна робити:

Якщо 10 травня дивитися на бійку, то будеш битим;

Не варто приймати вдома в гостях незнайомих людей. Вважається, що разом із ними у житло може проникнути нечиста сила.

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