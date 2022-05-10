Гороскоп на 11 травня 2022 року: що буде сьогодні

Гороскоп на 11 травня 2022 розповість, кому зі знаків варто з обережністю поставитися до пропозицій малознайомих людей, а хто може розраховувати на велику фінансову удачу.

Овен

Сконцентруйтеся на своїх фінансових справах. Приведіть їх в порядок.

Телець

Сьогодні в вас прокинеться неймовірна працездатність, яка здивує не тільки вас самих, але і всіх оточуючих.

Близнюки

Постарайтеся показати себе з вигідного боку. І пам’ятайте, що терпіння і праця – все перетруть.

Рак

У вас може виникнути почуття дежавю. Ви можете зустріти людину з минулого.

Лев

Сьогодні оточуючі будуть намагатися вивести вас з себе. Але ваше основне завдання – це сконцентруватися на роботі.

Діва

Зірки кажуть, що 11 травня вам захочеться з кимось поговорити по душах. Поверхневі розмови вам порядком вже набридли.

Терези

Ваше полум’я може розгорітися з новою силою через найдрібнішу іскру. Екстрасенси рекомендують вам не вступати в конфліктні ситуації.

Скорпіон

Присвятіть сьогоднішній день відпочинку. Грандіозні завдання, які ви хочете перед собою поставити, трохи почекають.

Стрілець

У вас можуть виникнути труднощі в спілкуванні з людьми. Спробуйте бути більш лояльними, щоб уникнути сварок.

Козеріг

Сьогодні у виставі вашого життя ви зіграєте головну роль. Вам захочеться демонстративності. Втім, ні в чому собі не відмовляйте.

Водолій

Вам рекомендується провести день вдома, зайнявшись сімейними справами і приємними клопотами.

Риби

Сьогодні Риби будуть відрізнятися підвищеною цікавістю і бажанням проникнути в чужі таємниці.

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