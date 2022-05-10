Гороскоп на 11 травня 2022 року: що буде сьогодні

Гороскоп на 11 травня від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 11 травня 2022 розповість, кому зі знаків варто з обережністю поставитися до пропозицій малознайомих людей, а хто може розраховувати на велику фінансову удачу.
Овен
Сконцентруйтеся на своїх фінансових справах. Приведіть їх в порядок.
Телець
Сьогодні в вас прокинеться неймовірна працездатність, яка здивує не тільки вас самих, але і всіх оточуючих.
Близнюки
Постарайтеся показати себе з вигідного боку. І пам’ятайте, що терпіння і праця – все перетруть.
Рак
У вас може виникнути почуття дежавю. Ви можете зустріти людину з минулого.
Лев
Сьогодні оточуючі будуть намагатися вивести вас з себе. Але ваше основне завдання – це сконцентруватися на роботі.
Діва
Зірки кажуть, що 11 травня вам захочеться з кимось поговорити по душах. Поверхневі розмови вам порядком вже набридли.
Терези
Ваше полум’я може розгорітися з новою силою через найдрібнішу іскру. Екстрасенси рекомендують вам не вступати в конфліктні ситуації.
Скорпіон
Присвятіть сьогоднішній день відпочинку. Грандіозні завдання, які ви хочете перед собою поставити, трохи почекають.
Стрілець
У вас можуть виникнути труднощі в спілкуванні з людьми. Спробуйте бути більш лояльними, щоб уникнути сварок.
Козеріг
Сьогодні у виставі вашого життя ви зіграєте головну роль. Вам захочеться демонстративності. Втім, ні в чому собі не відмовляйте.
Водолій
Вам рекомендується провести день вдома, зайнявшись сімейними справами і приємними клопотами.
Риби
Сьогодні Риби будуть відрізнятися підвищеною цікавістю і бажанням проникнути в чужі таємниці.