9 травня: яке сьогодні свято, що можна і не можна робити у цей день

9 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят, шанують святих, а також шанують пам’ять загиблих під час Другої світової війни. Крім того, 9 травня ― Степанів день і день Василя Амасійського. Які свята 9 травня, що можна робити і чого не можна ― читайте у матеріалі.

9 травня ― свята:

Другий день пам’яті та примирення;

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Дні пам’яті та примирення та День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні в Україні у 2022 році ― 8 та 9 травня. У 2022 році Україна відзначає 8–9 травня в умовах повномасштабної військової агресії росії, яка зазіхає на нашу незалежність та територіальну цілісність, саме існування українців, намагається зруйнувати міжнародну систему безпеки та загрожує миру в усій Європі. У 1939-1945 роках ворогом були нацисти, а сьогодні це рашисти ― російська версія імперського націоналізму та фашизму. У зв’язку із ситуацією, традиційне раніше гасло «Пам’ятаємо ― перемагаємо!» цього року на державному рівні видозмінено і звучить так: «Перемогли нацистів ― переможемо і рашистів!»

День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ― державне свято в Україні, яке офіційно відзначається 9 травня, починаючи з 2016-го року. Воно прийшло на зміну радянському святу Дня Перемоги, яке святкували в СРСР, а потім і в Україні до 2015 року включно. Через декомунізацію після 2014 року було скасовано святкування «Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр» і було прийнято новий закон, який встановив в Україні заборону на пропаганду та публічне використання нацистської та комуністичної символіки. З законодавства зник термін «Велика вітчизняна війна». Також у новому державному святковому дні відбувається перенесення акценту з історії воєнних дій на історії конкретних людей. Також у законі зазначено, що це не свято, а день пам’яті та вшанування загиблих. 2022 року 80% українців вважають, що потрібно вшановувати загиблих у війні, а не святкувати перемогу.

9 травня ― Церковні свята

День святого Василя Амасійського у православних християн ― 9 травня. Василь Амасійський ― християнський святий, єпископ Амасійський. Вшановується в лику святих як священномученик. Святий Василь Амасійський був єпископом Амасії, столиці Понта та брав участь у Анкірському Соборі 314 року та Новокесарійському Соборі 320 року. Його заарештували і відрубали голову за підтримку християн. Тіло викинули в море, але пізніше чудом було знайдено мощі Василя Амасійського.

9 травня ― День ангела

9 травня багато людей відзначають свої іменини. Якщо ви хреститесь у цей день, то можете отримати такі церковні імена: Василь, Іван, Микола, Петро, ​​Степан.

9 травня ― народні прикмети та традиції:

Якщо вранці будуть заморозки, є ймовірність їхнього повернення на тижні.

9 травня потрібно зустрічати ластівок, що повертаються з теплих країв.

Вважається, що 9 травня — найкращий день для посадки овочів.

9 травня ― що можна і не можна робити в цей день:

займатися тяжкою фізичною роботою;

робити у будинку прибирання;

лаятися і лихословити;

сумувати та допускати погані думки.

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