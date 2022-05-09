Багатьом з нас дуже подобається замшеве взуття, але не всі наважуються купувати його. Причиною тому є особливий догляд за замшевим взуттям. Адже й справді, цей тип матеріалу вимагає правильного догляду, який займає час і не всім зрозумілий. Через це багато хто відмовляє собі в цій покупці, яка могла б тішити око і приносити естетичне задоволення. Давайте спробуємо розібратися, як правильно доглядати за замшевим взуттям, і можливо після цього ви не будете більше відмовляти собі в подібній покупці!

Чи можна мити водою чи протирати вологою серветкою замшеве взуття?

Замша боїться вологи, тому при догляді за замшевим взуттям не рекомендується використовувати воду або вологі серветки. Щоденний догляд за замшевим взуттям вимагає її очищення від пилу та при необхідності нанесення водовідштовхувального спрею.

Чищення та догляд за замшевим взуттям

Як говорилося раніше, замша не любить воду, тому для миття варто використовувати мінімум вологи та чистити її рекомендується лише вручну, а сушити – при кімнатній температурі. Також варто використовувати водовідштовхувальний спрей, який варто наносити мінімум за годину перед виходом на вулицю або ж з вечора, якщо ви знаєте про вологу погоду. Також використовуйте спеціальну щітку для чищення замші. Відразу після кожної прогулянки варто протирати взуття від пилу, щоб воно не в’їдалося і не псувався колір.

Як прибрати жирну пляму із замшевого взуття?

У разі появи жирної плями потрібно промокнути її сухою серветкою. Після присипати пляму звичайним картопляним крохмалем або тальком (підійде будь-яка дитяча присипка). Трохи зачекайте та можете прибрати залишки щіткою.

Як доглядати за замшевим взуттям взимку та восени

У ці сезони року погода більш волога, тому догляд потребує особливої уваги. То як же доглядати за замшевим взуттям у ці періоди часу?

Основа догляду за взуттям із замші – щоденний догляд! Нове взуття із замші насамперед варто обробити водовідштовхуючим засобом. Щоразу, повертаючись додому – очистіть її від пилу, якщо ж взуття намокло – просушіть його і намагайтеся провітрювати його хоча б раз на тиждень на тому ж балконі. Пил і бруд, що в’ївся – можна видалити за допомогою пінного спрею.

Правильний догляд за замшевим взуттям у домашніх умовах

І ще кілька простих правил догляду за замшевим взуттям:

Щоб усунути затерті ділянки, просто потримайте їх кілька хвилин над парою і потім почистіть їх щіткою з жорсткого ворсу. Щоб прибрати бруд, який в’ївся – достатньо зробити розчин мильної суміші та нашатирю та почистити ним взуття. Також жирні плями можна вивести за допомогою ватного диска, злегка змоченим у нашатирному спирті.

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