Що таке анексія і навіщо путіну анексія українських територій?

Що таке анексія
09.05.2022
Анексія — насильницьке включення державою до свого складу, повністю або частково, територій іншої держави чи нації.
illustration – Oleksandr Grekhov
Анексія як метод набуття територіального суверенітету може здійснюватися одним із 4 способів:
- територію завойовує або підкорює держава, що анексує;
- територія анексується внаслідок припинення існування держави як такої, іноді під назвою «мирна анексія» (наприклад, приєднання Техасу та Гавайських островів до США, Ньюфаундленду — перебував під юрисдикцією Великої Британії — до Канади з урахуванням думки населення);
- здійснення анексії без згоди населення (наприклад, анексія турецьких провінцій Боснії та Герцеговини Габсбурзькою монархією 1873–1908 та турецького острова Кіпр Великою Британією 1914);
- територія анексується у стані підпорядкування державі, що анексує (наприклад, анексія острова Пенанг (Малайзія) Великою Британією у 19 ст. та Кореї Японією 1910).
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