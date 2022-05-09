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Що таке анексія

09.05.2022

Анексія — насильницьке включення державою до свого складу, повністю або частково, територій іншої держави чи нації.

Що таке анексія і навіщо путіну анексія українських територій?

illustration – Oleksandr Grekhov

Анексія як метод набуття територіального суверенітету може здійснюватися одним із 4 способів:

  • територію завойовує або підкорює держава, що анексує;
  • територія анексується внаслідок припинення існування держави як такої, іноді під назвою «мирна анексія» (наприклад, приєднання Техасу та Гавайських островів до США, Ньюфаундленду — перебував під юрисдикцією Великої Британії — до Канади з урахуванням думки населення);
  • здійснення анексії без згоди населення (наприклад, анексія турецьких провінцій Боснії та Герцеговини Габсбурзькою монархією 1873–1908 та турецького острова Кіпр Великою Британією 1914);
  • територія анексується у стані підпорядкування державі, що анексує (наприклад, анексія острова Пенанг (Малайзія) Великою Британією у 19 ст. та Кореї Японією 1910).

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