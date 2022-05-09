У цьому травні буде кілька магнітних бур різної сили. Щоб метеочутливі люди могли підготуватися до неприємних наслідків, ми склали графік магнітних бур на травень 2022 року.

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Вибухи на Сонці з часом досягають нашої планети і спричиняють збурення у магнітному полі Землі. Ці збурення, або геомагнітні бурі різної сили, можуть впливати на роботу чутливих приладів і на живий світ. Існує думка, що особливо чутливі люди страждають через сильні магнітні бурі.

Магнітні бурі у травні 2022

1 травня;

6―9 травня;

13―15 травня;

23―27 травня.

Магнітні бурі ― як справлятися з поганим самопочуттям

Чутливими до магнітних бур можуть бути люди з хронічними захворюваннями та проблемами із серцево-судинною та опорно-руховою системою. Деякі люди дуже гостро сприймають зміни в погоді, переживають і нервують. Ці переживання можуть погіршувати стан здоров’я людини.

Як боротися з впливом магнітних бур на здоров’я: поради

Дотримуватися режиму дня, не працювати ночами.

Регулярно бувати на свіжому повітрі.

Пити багато рідини.

Не встрявати у конфлікти, особливо на роботі.

Не планувати важливих справ чи далеких поїздок, особливо якщо страждаєте на хронічні захворювання.

Мати при собі ліки, які приймаєте регулярно або в разі загострення.

Давати помірні фізичні навантаження для тонусу м’язів.

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