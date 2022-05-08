8 травня в Україні та в усьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят і шанують загиблих під час Другої світової війни. Крім того, 8 травня ― День матері. Які свята 8 травня, що можна робити і чого не можна, читайте у матеріалі.

8 травня ― свята:

День матері;

День пам’яті та примирення, присвячений жертвам Другої світової війни;

Міжнародний день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця.

День матері щороку відзначають у другу неділю травня ― рішення про це було ухвалено у 1999 році президентом України. День матері у 2022 році відзначають 8 травня. Міжнародний день Матері відзначають 13 травня, і ці дні не варто плутати. Основоположницею свята вважається Анна Джервіс із США, яка у 1908 році виступила з бажанням вшанувати пам’ять своєї матері. Після її зусиль вперше день матері відзначили у США у штаті Вірджинія.

День пам’яті та примирення, присвячений жертвам Другої світової війни з 2005 року в Україні проводять 8 травня. Це пов’язано з резолюцією Генасамблеї ООН до 60-річчя закінчення Другої світової війни. У СРСР була традиція проводити паради військової техніки 9 травня ― нібито в день перемоги над Третім рейхом, проте Німеччина капітулювала 8 травня, а Японія воювала ще до 2 вересня 1945 року. Разом із усіма країнами світу Україна вирішила шанувати жертв війни 8 та 9 травня. 2022 року в Україні планується прив’язати День пам’яті жертв Другої світової війни виключно до 8 травня.

Міжнародний день Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Щороку 8 травня у світі приділяють увагу роботі Червоного Хреста та Червоного Півмісяця. Це пов’язано з тим, що 8 травня 1828 року ― день народження Андре Дюнана, який заснував Червоний Хрест. Андре Дюнан скликав велику конференцію 1963 року, де було затверджено створення Червоного Хреста.

8 травня ― церковні свята

Апостола Марка Олександрійського, євангеліста, єпископа шанують у церкві щороку 8 травня.

У народі святого апостола Марка прозвали ключником за те, що, за повір’ям, він має ключі від дощів. Він народився в Єрусалимі і був племінником апостола Варнава. Він був єпископом Олександрійським, але загинув від рук язичників. Одного разу вони вдерлися до нього, затримали та кинули до в’язниці. Його хотіли стратити наступного дня, але апостол помер дорогою.

8 травня ― День ангела

Сьогодні одразу кілька людей можуть відзначити іменини. Якщо ви маєте намір організовувати хрестини, то людина може отримати такі церковні імена 8 травня: Віктор, Станіслав, Арсен, Бенедикт, Денис, Іда, Михайло, Ульріка, Марк, Сильвестр.

8 травня ― народні прикмети та традиції:

Українці разом із народами Європи та американцями сьогодні шанують жертв Другої світової війни. Лідери країн відвідують могили загиблих під час війни, громадяни хвилиною мовчання згадують мільйони вбитих.

У святого апостола Марка українці просили надіслати дощі та родючість.

Святому Марку молилися за лікування своїх хвороб.

Цього дня можна розпочинати нові справи, організовувати поїздки.

8 травня ― що можна і не можна робити в цей день:

Не можна шити, в’язати, вишивати, а також користуватися гострими предметами.

Забороняється бажати іншим зла.

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