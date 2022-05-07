7 травня в Україні та у всьому світі відзначають кілька суспільно важливих свят, а також Всесвітній день сиріт СНІДу. Крім того, 7 травня ― церковні свята, де шанують мученика Саву Стратилата та Олексія Печерського. Які свята 7 травня, що можна робити і чого не можна ― читайте у матеріалі.

7 травня ― які свята:

Всесвітній день сиріт СНІДу;

День радіо.

Всесвітній день сиріт СНІДу щороку проводять 7 травня 2002 року. Цей день організований Асоціацією François-Xavier Bagnoud для підвищення поінформованості громадськості та уряду про тяжке становище дітей-сиріт.

День радіо відзначають 7 травня країни колишнього СРСР, бо нібито цього дня 1895 року на засіданні Російського фізико-хімічного товариства 35-річний російський фізик Олександр Степанович Попов зробив доповідь про радіо і нібито першим винайшов його. З тим, хто першим вигадав деякі винаходи наприкінці 19 ― початку 20 століття досі проблеми, оскільки не було єдиної системи обліку, в якій були б усі країни світу. Тому не треба плутати зі Всесвітнім днем ​​радіо чи Днем співробітників радіо, телебачення та зв’язку України.

7 травня ― церковні свята:

мученика Сави Стратилата;

преподобного Олексія Печерського;

«Молченської» ікони Божої Матері.

Мученик Сава Стратилат ― готський воєначальник, який прийняв християнство. Він жив у 3 столітті, а на ранніх етапах християнства релігію не шанували в Римській імперії. Сава міг творити чудеса ім’ям Божим, виганяв бісів. Але коли імператор Авреліан дізнався, що Сава — християнин, на нього чекала доля інших християн. Щороку Саві служать молитви 7 травня.

Преподобний Олексій Печерський ― чернець Києво-Печерської лаври середини 13 століття. Через Монгольську навалу точні дати життя втрачені, як і в інших святих тих десятиліть. Згадку про Олексія Печерського вперше підтвердили на карті Ближніх печер 1703 року. У 1795 році на місці його упокоєння позначені мощі «преподобного Алексія, що лежать у затворі». Вшановують його 7 травня.

Молченська чудотворна ікона Божої Матері знаходиться у Путивлі Сумської області у Молченському жіночому печерському монастирі.

За легендою, 1 жовтня 1402 р., промишляючи бджіл у лісах, за 20 верст від Путивля бортник у гілках стародавнього дуба виявив сяючу золотом ікону Божої Матері. Там же було засновано монастир. З того часу ікона Молченської Божої матері вважалася хранителькою Путивльської землі. У 1919 році ікону перенесли в підвали, щоб урятувати, але після цього вона вважалася загубленою. У 1997 р. ікона була повернута монастирю, що відроджувався, настоятелем Путивльського Спасо-Преображенського собора. Саме 7 травня – день повернення ікони.

7 травня ― День ангела:

7 травня ви зможете охрестити своїх дітей під такими іменами: Олексій, Валентин, Євсей, Єлизавета, Леонтій, Лонгін, Неон, Пасикрат, Сава, Станіслав, Хома, Людмила, Людомира.

7 травня ― народні прикмети та традиції

Українці прибирають будинок, упорядковують речі, викидають усе старе.

Якщо 7 травня вже полетів пух із верб — час посіву пізнього вівса.

7 травня ― що можна і не можна робити цього дня

Не можна розповідати своїх снів, які бачили вночі. Вони можуть збуватись, але дуже нескоро.

Цього дня церква забороняє лаятись.

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